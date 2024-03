Az egyetem közleményében tudatta, hogy az új bértáblát 2023 vége óta készítették elő, melynek bevezetésével az oktató, kutató pályát kívánják vonzóbbá tenni, továbbá a más ágazatokban megvalósult béremelésekhez zárkóznak fel. Az intézmény kiemelte, hogy az oktatók és a funkcionális területeken dolgozók béremelését saját forrásból biztosítják, egy része pedig kormányzati finanszírozással valósul meg.

A bértábla minimum 10 százalékkal, de legalább a Pedagógus I. illetményhez tartozó összegre (538 ezer forint) emelkedett, ezen felül pedig differenciálta az egyetemi docensi és a főiskolai tanári munkakört a habilitáció meglététől függően. A tanársegédek 42 százalékkal, az adjunktusok 28 százalékkal, a habilitált docensek és egyetemi tanárok pedig 42 százalékkal kapnak több alapbért.

A kutatók némileg kisebb arányú, de átlagosan 20 százalékos alapbéremelést kapnak, míg a felsőoktatásban dolgozók tanárok 42 százalékosat – írják.

Emellett szintén január 1-től az egyetem funkcionális területein dolgozó támogató tevékenységet ellátó munkavállalói is átlagosan 10 százalékos béremelésben részesülnek, melyet szintén differenciáltan állapítanak meg azzal, hogy minden, az egyetemre 2023. január 2-a előtt belépett dolgozó 7,5 százalékos béremelést kap.

Ez az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira is kiterjed.

Az SZTE kitért arra is, hogy március 1-től az egészségügyi szakdolgozók átlagosan 18 százalékos béremelésben részesülnek. Az egyetem az új szakdolgozói előmeneteli rendszerrel olyan bérstruktúrát alakított ki, amely figyelembe veszi a szakmában eltöltött időt, valamint a szakképzettséget is. Mindez a jogszabályi keretek között a belügyminiszter ajánlásával is összhangban van.