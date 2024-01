ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Bár a miniszterelnök mindig izgul a 13. havi nyugdíjak kifizetése miatt, ez a kérdés idén is rendben lesz - derült ki Orbán Viktor Kossuth Rádióban adott szokásos pénteki interjújából.

„A 13. havi nyugdíjra jobban oda kell figyelnem” – fogalmazott. Hozzátette: már beszélt Varga Mihály pénzügyminiszterrel arról, biztos-e, hogy egy összegben ki tudják fizetni ezt a pénzt. Kiderült: Magyarország idén is képes lesz arra, hogy a szokott rendben fizessen.

Az inflációról szólva úgy fogalmazott, hogy senki nem tudja pontosan, „visszajön-e”.

Én úgy látom, hogy az infláció visszaemelkedésének veszélye minimális

- fogalmazott az Index tudósítása szerint, hozzátéve: inkább azt tekinti az első számú veszélynek gazdasági szempontból, hogy a növekedés nem lesz elég nagy. Mint mondta: higgadt, megfontolt, a beruházókat segítő politikára van szükség, és ezt szerinte a jegybank garantálni tudja majd az idei évre.

A kérdésre, hogy a kormány mit tud tenni ez ügyben, Orbán Viktor azt mondta: „Először is azt, hogy nem avatkozik be a jegybank dolgába”. Kitért arra is, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek is van felelőssége ebben a kérdésben, de nem szeretné kiteregetni a kormány belső ügyeit, mert elég, ha az emberek azt látják, hogy megfelelően működnek a dolgok.

Véleménye szerint a magyar emberek 2023-ban bebizonyították, hogy a magyar gazdaság európai uniós pénzek nélkül is válságálló, a legnehezebb periódusokon is túl tud jutni. Amikor leginkább kellett volna az uniós pénz - a koronavírus-járvány után, vagy az energiaárak növekedésének időszakában -, akkor nem jött, ennek ellenére Magyarország mind a két válságot megoldotta.

Hozzátette: az inflációt is sikerült letörni uniós segítség nélkül 25 százalékról 6 százalék környékére. 2024-ben a gazdasági növekedés tekintetében is „szép jövő előtt állunk”, európai összevetésben is az „élbolyban leszünk”.

Orbán Viktor kiemelte: következő években az ápolók bérét még rendezni kell majd.

Annak örül, hogy sikerült rendezni a tanárok helyzetét a tavaly elfogadott törvénnyel. Kitért arra is, hogy a tanárok körében felborultak az arányok a nemek közt, és azt szeretné, ha idővel 50-50 százalék lenne a nemek közti arány a szakmában.

A magyar jogállamisággal, igazságszolgáltatással szemben felhozott uniós aggodalmakról azt mondta: mindenki tudta, hogy valótlanok. Szerinte jelzésértékű, hogy nemrég kiderült, hogy a magyar közbeszerzési rendszer az egyik legjobb Európában.

Az interjúban a miniszterelnök jelezte, sűrű évre számít: jövő héten Magyarországra érkezik Moldova miniszterelnöke is, valamint megkezdték az Európai Tanács soros elnökségének előkészítését (ezt Magyarország a nyáron veszi át).

Kitért arra is, hogy a nemrég Budapestre látogató Robert Fico szlovák miniszterelnököt negyedszerre választották kormányfővé tavaly ősszel, és kettejük viszonya nem mindig volt a legjobb, de most kifejezetten jó a helyzet.