Újabb mérföldkőhöz érkezett a Bitcoin története, ugyanis a napokban megtörtént a felezés, ezzel csökkent a bányászok számára a hálózatból kinyerhető kriptovaluták mennyisége. A Bitcoin-felezés négyévente egyszer történik, ezekben az időszakokban jellemzően nagy árfolyamemelkedés tapasztalható.

„Az árfolyam a csúcsokat ostromolja idén, ezzel együtt pedig megnő a különböző átverési kísérletek gyakorisága is, amikor is csalók mindenféle hamis történettel próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan áldozataikból” – hívta fel a figyelmet Szilágyi Imre, a május 14-i B-DAY 7.0, Blockchain Budapest konferencia főszervezője.

Az átverések alól sajnos Magyarország sem kivétel, az utóbbi néhány hónapban ugyanis drámaian megnőtt az ilyen típusú bűncselekmények száma hazánkban. Néhány egyszerű, könnyen megjegyezhető dologra kell csak odafigyelni ahhoz, hogy hatékonyan kivédjük a csalásokat.

Ajándékkal kecsegtetnek

Az átverések leggyakoribb módja, amikor a csalók telefonos vagy e-mailes megkeresésben bejelentkeznek, hogy egy nagy összegű nyereményt vagy ajándékot kaptunk Bitcoinban. Ahhoz azonban, hogy hozzá tudjunk jutni, egy kisebb összeget kell átutalni a „feloldáshoz”. Már a megkeresés önmagában is furcsának tűnik, ráadásul a Bitcoin nem zárolható, így nincs szükség a feloldására sem.

„Ez olyan, mintha valaki azt próbálná megmagyarázni, hogy az e-mailt postán kell feladnunk” – mutatott rá Szilágyi Imre.

Sokan érintettek Magyarországon is, a jegybank adatai szerint ugyanis 200 ezren rendelkeznek vagy kereskednek kriptoeszközzel.



A Bitcoin egy teljesen decentralizált rendszer, ami azt jelenti, hogy bárki tud a világ másik felére egy ismeretlennek pénzt küldeni úgy, hogy nincs szükség pénzügyi közvetítőre, hiszen a rendszer működése önmagában garantálja azt, hogy az átutalt Bitcoin valódi, igazi, nem másolható, nem hamisítható. Aki ezzel az egyetlen és legfontosabb dologgal tisztában van, azt ezzel a leggyakoribb trükkel nem fogják tudni átverni a telefonos vagy e-mailes megkeresésben bejelentkező bűnözők.

Még a jegybankok is érdeklődnek

A kriptovaluta szegmens fejlődésre egyébként jellemző, hogy egyes jegybankok már használják a Bitcoint tartalékként az arany mellett, sőt akadnak olyan államok is, ahol hivatalos fizetőeszközként fogadják el (El Salvador és a Közép Afrikai Köztársaság).

Az idei nagy árfolyamnövekedés mögött álló másik ok, hogy az amerikai tőkepiacon idén januárban megjelentek a Bitcoin ETF-ek, tehát 2024 óta a világ legnagyobb pénzügyi alapjai is befektetnek a kriptovalutába. A döntést hosszú, mintegy hatéves várakozás előzte meg, és hogy mennyire volt jelentős a piac által várt határozat, azt jól mutatja, hogy a kereskedés év elejei megkezdése óta április 22-ig összesen 55 milliárd dollárnyi összeg áramlott Bitcoin ETF-alapokba. Ez önmagában hatalmas lökést adott az árfolyamnak.

Az elmúlt évekhez képest az egyik legalacsonyabb szinten van a Bitcoin elérhető kínálata, egyre kevesebben szeretnének megválni a digitális aranyként is hivatkozott eszköztől.

Összesen egyébként 21 millió darab Bitcoin létezik, amiből jelenleg 19,7 milliót bányásztak ki. Jelenleg naponta körülbelül 900 darabot bányásznak, és a felezési esemény során ez a jutalom feleződik meg, azaz jelenleg már csak nagyjából napi 450 darabbal nő a Bitcoin kínálata. Az egyre népszerűbb kriptovaluta kereslete eközben berobbant, az aktuális helyzetről részletesen írtunk korábbi cikkünkben.

Egyes várakozások szerint két éven belül meg is előzheti a fizikai arany ETF-ek összegét a digitális arany, vagyis a Bitcoin ETF-ekbe áramló pénz mennyisége. Néhány év múlva az is elképzelhető, hogy a népszerű kriptovaluta világpénzzé, vagy legalábbis világszintű tartalékeszközzé válik.

A Telegramon például nemrég már be is vezették a kriptovalutás fizetési módot. Április közepe óta a felhasználók pénzt is küldhetnek egymásnak a stabilcoin USDT-vel a The Open Network (TON) blokklánc-hálózaton keresztül. A 900 millió felhasználóval rendelkező platform az első olyan titkosított üzenetküldő szolgáltatás, ami ilyen tranzakciós lehetőséget integrál.

A hagyományos számlák sincsenek biztonságban

Bár megtört a 2022 eleje óta tartható meredek növekedés a banki átutalásos csalások számában és azok értékében, a bankkártyás visszaélések száma sajnos tovább növekedett még a tavalyi év negyedik negyedévében is.

A tavalyi utolsó negyedévben a pénzforgalmi szolgáltatóknál (a legfőbb szereplők a bankok) az átutalással kapcsolatos kibercsalások

volumene 36 százalékkal (9 162 milliárdól 5 769 milliárd forintra),

esetszáma pedig 34 százalékkal (5 762 db-ról 3 737 db-ra) esett vissza.

A két évvel ezelőtti bázishoz képest azonban még mindig jóval magasabb a kibervisszaélések száma a pénzügyi szektorban. A tavalyi évben 18 296 sikeres visszaélés valósult meg az elektronikus pénzforgalomban, a kísérletek számánál még ennél is ijesztőbb az adat: 60 509-szer próbálkoztak a csalók a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint. Az áldozatokat éves összesítésben 23,2 milliárd forinttal károsították meg 2023-ban, ez percenként 50 ezer forint ellopását jelenti.

A digitális csatornákon keresztül elkövetett átverések a koronavírus-járvány alatt robbantak be, amikor az ügyfelek zöme áttért az elektronikus banki megoldások használatára. 2020-ban azonban még csak kicsit több mint ezer volt a sikeres visszaélések száma az elektronikus pénzforgalomban, ehhez viszonyítva tavaly, 2023-ra 18-szoros volt a növekedés, értékben pedig nyolcszor annyit loptak a csalók.

A leggyakoribb csalástípusok jelenleg a következők:

a csomagküldők nevében küldött adathalász sms-ek;

banki szolgáltatók nevével visszaélve telefonálás;

az állami hivatalokra és a postára való hivatkozás.

Ezt kéri a jegybank a pénzintézetektől

Az Economx számolt be róla elsőként, hogy május nyolcadikától automatikusan egymillió forintos napi átutalási limitet állít be az internet- és mobilbankból indított átutalásokra az OTP Bank.

Az MBH Bank ügyfelei maguk dönthetnek arról, hogy limit beállításával kívánják-e korlátozni saját bankszámlájukon a pénzmozgást, legyen szó akár átutalásról, bankkártyás fizetésről vagy készpénzfelvételről.

„A Raiffeisen Bank kiemelten ügyel a biztonságra, már számos védelmi megoldást bevezettünk, és továbbiakat is vizsgálunk” – nyilatkozták lapunknak.

Az UniCredit Banknál az alapértelmezett tranzakciós limit forintbankszámlák esetén 200 ezer forint, a napi limit pedig 500 ezer forint az mBanking mobilapplikációban és az eBanking internetbanki rendszerben, valamint a telefonbanki csatornán egyaránt. Az ügyfelek a bankolási szokásaiknak megfelelő saját limitet határozhatnak meg és állíthatnak be maguknak.

Az Erste Banknál alapértelmezetten a hirdetmény szerinti 50 millió forint napi átutalási limit került beállításra. A pénzintézet szintén a visszaélések és csalások elkerülése érdekében döntött így, ugyanakkor felhívták az ügyfelek figyelmét: érdemes csökkenteni a napi utalási limitet.

Az elektronikus csatornák átutalási limitkezelése, ügyfélszegmensenkénti bontásban a bankolási szokásokhoz igazodva MNB elvárás 2024. szeptember elsejétől – hívta fel lapunk figyelmét a CIB Bank. „Ennek a komplexebb limitkezelés bevezetésnek az időpontja az elvárásnak megfelelően szeptember 1. a bankunkban” – közölték az Economxszal.

Kiemelték: jelenleg egy általános limit került beállításra az elektronikus csatornáikra, mely az ügyfél által bármikor tetszőlegesen módosítható egy általa kiválasztott kisebb értékre. A maximális limitek ugyanakkor felfelé nem módosíthatóak.

„A jelenlegi magasabb alaplimitek elsősorban a vállalati ügyfélkör zavartalan kiszolgálása érdekében kerültek meghatározásra” – tették hozzá. A fogyasztói ügyfélszegmensben az új limitkezelési szabályok szerint a napi bankolási szokásokhoz igazodva alacsonyabb alaplimitek kerülnek majd bevezetésre.