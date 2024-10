Újabb iparágban gyűlnek a felhők Németország egén: a pandémia óta lemaradásban lévő légiközlekedési piacon sorozatosak a sztrájkok, míg újabban a légitársaságok is behúzzák a féket.

Európa legnagyobb fapados utaztatója, az ír Ryanair nemcsak a levegőbe puffogtat: miután néhány hete a magas helyi adók miatt drasztikus járatcsökkentést jelentettek be Berlinben, most tovább emelték a tétet – jövőre Dortmundban, Drezdában, Lipcsében és Hamburgban is visszavonulót fújnak.

Ezzel a német légipiac versenyhátránya tovább nő a régióban, amelyből Magyarország profitálhat, főként, hogy januártól nálunk megszűnik a légitársaságok különadója. Emiatt az adó bevezetésekor éles kritikákat megfogalmazó milliárdos üzletember, Michael O’Leary cége mára úgy véli, a magyar kormány jövőbemutató döntéseket hoz.

A pálfordulás mögött ugyanakkor nincs politikai demonstrációs szándék, a hűvös üzleti logika mentén változik a kommunikáció – mondta az Economxnak nyilatkozó légiipari szakértő.

Kimaradnak a fapados járatok a nyári kínálatból

A németországi légiközlekedés magas helyköltségei miatt

2025 nyarán a Ryanair beszünteti tevékenységét Dortmundban, Drezdában, Lipcsében, és 60 százalékkal csökkenti a hamburgi járatkínálatot, ami 1,8 millió ülőhely elvesztését eredményezi

– idézi a csütörtöki Frankfurter Allgemeine Zeitung a cég németországi vezetője, Eddie Wilson bejelentését.



Miután más légitársaságok, például az Easyjet is visszahúzta németországi jelenlétét, a jövő nyári járatkínálat további tizenkét százalékkal csökken, ami 22 útvonal megszűntetésével jár.

Jövőorientált döntés Magyarországon

A Ryanair vezetője szerint a németországi reptéri forgalom csak a Covid előtti szint 82 százalékára kapaszkodott vissza, így Európa vezető gazdaságában teljesít legrosszabbul a légiközlekedés, ami komolyan hátráltatja a gazdasági kilábalást jövőre is.

Emögött az áll, hogy a szövetségi kormány kontinens szerte a legmagasabb állami adókat és díjakat alkalmazza a fuvarozókkal szemben, ezért a németországi utazók fizetik a legmagasabb jegyárakat és a cégek eredményessége is rossz.

A Ryanair forgalma viszont folyamatosan nő például Svédország, Olaszország, Lengyelország és Magyarország piacán, ahol növelték a kapacitásokat.

Ennek oka a kormányzatok „pragmatikus és jövőorientált” döntései a hozzáférési költségek csökkentésére

– fogalmazott Eddie Wilson a Handesblatt szerint.

Légből kapott fenyegetések, de mégsem

A Ryanairnek rendszeres gyakorlata, hogy soha meg nem valósuló kapacitáscsökkenéseket helyez kilátásba, vagy éppen a szezonális változásokat, az üzletileg sikertelen járatok megszüntetését “adják el” így – mutatott rá az Economxnak Varga G. Gábor légiközlekedési szakértő.

Az Egek Ura Blog alapítója szerint normál esetben most is legyinthetnénk a németországi bejelentésre, ugyanakkor a jelenlegi piaci folyamatok között látható néhány nagyon is valódi összefüggés.

Csak a nyereség számít

A legfontosabb ezek közül, hogy miközben az utasszámok töretlenül emelkednek, a Ryanair több mint egy éve egyre határozottabban figyelmezteti a befektetőit, hogy zuhan a jegyárbevétel profittartalma – részben az alapárak csökkenése, részben a költségek növekedése miatt.

Ebben a környezetben valóban számítanak a jegyekre rakódó adók, amelyek tovább erodálják az érintett útvonalakon megtermelhető nyereséget, amiből tételenként néhány euró is jelentős – magyarázta.

Márpedig, amikor a nyereség már nem elég magas a befektetőknek, akkor a légitársaságok könnyebben mozgatják át a gépeiket olyan útvonalak kiszolgálására, amelyeken több az elérhető profit.

Nem politizál, de játszik a szavakkal

Ez a szakértő szerint tisztán üzleti logika mentén történik, nincs mögötte politikai demonstrációs szándék, amikor a Ryanair szidalmazza vagy éppen dicséri egy kormány döntését, vagy kivonulással fenyeget.

Maximum a Ryanair kommunikációja használja ki a döntéshozók befolyásolására – jegyezte meg.

Emlékezetes: Michael O’Leary vezérigazgató 2022-ben a sajtóban ment neki a magyar kormánynak, leidiótázva az akkor frissen kinevezett Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert a különadó miatt. A lobbanékony stílusáról közismert ír milliárdos idén januárban Bruno Le Maire francia pénzügyminisztert nevezte ostobának a Boeing biztonsági teljesítményét illető kritikák miatt, amelyekből cége közel hatszázat üzemeltet.

Varga G. Gábor szerint a járatok túladóztatása valójában kontraproduktív lépés, ebből a szempontból a magyar kormány szabályozása jövőbemutatóbb.

Hazánkban jövő januártól megszűnik a légiközlekedési különadó, ugyanakkor a fogyasztóvédelmi hatóságok nagyobb figyelme hárul a társaságok mindennapi üzleti gyakorlatára.

Ráfaragnak az ingázók és a munkaadók

Németország ezzel együtt tradicionálisan nem a fapadosok elsőszámú piaca, akkor sem, ha megnőtt a munkavégzési célú repülőutak száma.

Éppen ezért a Ryanair által bejelentett, jelentős kapacitáscsökkentésnek további gazdasági hatásai is lesznek:

a kipénzű turisták mellett az ingázónak és az őket alkalmazóknak hiányoznak majd leginkább a diszkont járatok és az olcsó jegyek.

A kínaiak elhódítják a légteret

Ami az Európai légiközlekedés versenyképességéről elmondott kritikákat illeti, abban a Ryanair vezérének igaza van, ráadásul a hosszú távú járatok piacát is fenyegeti egy újabb jelenség – tért ki a szakértő.

A közelgő ünnepi és téli utazási szezonban ugyanis

az európai forgalomból egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a kínai légitársaságok.

Ezek a cégek Európa és Ázsia között használhatják az orosz légteret, 1-2 órával rövidebb járatokat kínálva az európai fuvarozókhoz képest, akik kénytelenek kikerülni Oroszországot.

Ez a vásárlást alapvetően befolyásoló jegyárakban is megmutatkozik: a kínai légitársaságok sokkal olcsóbb jegyeket kínálnak, mint az európaiak – mondta.