A pünkösdi hétvégén okozott késések miatt több mint tízezer ember kapta vissza a jegyárak 100 százalékát a MÁV-tól, erről Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt az Index tudósítása szerint kedden Jászberényben, ahol Lázárinfót tartott. „2025. június elseje óta 45 ezer embernek adtuk vissza a jegyár 50 százalékát, a szombati napon pedig 10 ezer embernek adtuk vissza jegyár 100 százalékát, mert nekünk az utas az első” – fogalmazott Lázár János Jászberényben a MÁV csoport fennakadásaival kapcsolatban.

Közben a Világgazdaság alapján az Infostart arról ír, hogy többen a jegyár visszautalásának egyik felét sem kapták még meg. A vasúttársaság több utasának is azt írta e-mailben, hogy a levelet azért küldték, mert a csoport adatai szerint a június 7-i „közlekedési nehézségek” őket is érintették. Közölték azt is, hogy a MÁV Személyszállítási Zrt. teljeskörűen és automatikusan visszatéríti a fizetés során használt bankszámlára azon utasoknak, akik jegyeiket a MÁV és MÁV+ appon vagy az internetes felületen vásárolták meg. Azokban az esetekben, amelyekben az 50 százalékos mértékű késési kompenzáció kifizetése már megvalósult, a teljes visszatérítésre két részletben kerül majd sor.

Mindent átnéznek

Mint az Economx beszámolt róla,a pünkösdi hétvége szombati napján két Siemens-sorompó hibája miatt összeomlott a vonatközlekedés a Balaton felé. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán azt mondta, csütörtök reggel egyeztetett a Siemens magyarországi vezetőivel, miután a hétvégén olyan sorompók okoztak jelentős fennakadásokat a balatoni vonalon, amelyeket a vonal egy évtizeddel ezelőtti korszerűsítése során a Siemens telepített.