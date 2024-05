Több mint 10 százalékkal esett vissza az ipari termelés

Egy éves távlatban 10 százalék felett a visszaesés az ipari volumenben, a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában is jelentős visszaesés következett be. Az ipar teljesítményét jelentősen befolyásolta az ünnepek miatti leállás, valamint a továbbra is meghatározó a gyenge európai külpiacok, elsősorban a német gazdaság gyengélkedése, kommentálta a Nemzetgazdasági Minisztérium a statisztikai hivatal adatsorát.