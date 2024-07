Manapság nagyon kifizetődő influenszerekkel reklámoztatni egyes termékeket vagy szolgáltatásokat. Mindezt a számok is bizonyítják, hisz az influenszermarketing 2023-ban egy 21,1 milliárd dollár értékű piac volt az Egyesült Államokban. A teljes képhez hozzátartozik, hogy Amerikában olyan befolyásos figurák is vannak a közösségi médiában, mint Kim Kardashian, akinek egy-egy posztja átszámítva akár 300 millió forintot is érhet.

A Data Bridge Market Research kutatásai szerint ez az iparág a következő 5 évben több mint a háromszorosára nőhet, így 2029-re megközelítheti a 70 milliárd dollárt. Ezért is érdemes jobban figyelni az influenszerekre, mivel a következő pár évben azok, akik alkalmazkodnak a piaci trendekhez, jelentős bevételre tehetnek szert – írja a MediaFuture.

A mesterséges intelligenciának az influenszermarketing területén is egyre nagyobb szerepe van. Valószínűsíthető, hogy az influenszerek fognak ChatGPT által működött chatbotokat bevetni. Ám a technológia más módon is forradalmasíthatja ezt a tevékenységet: az MI segíthet kiválasztani egy cégnek azt a partnert, akivel érdemes lehet együttműködni, de segíthet kitalálni üzeneteket, kampányokat, trendingelő topikokat és hashtageket is.

Az MI emellett megjelenhet „fizikai” valójában is, mint virtuális influenszer; erre már több példát is láthatunk. A digitális karakterek ugyan végtelenül leegyszerűsítve csak nullákból és egyesekből állnak össze, a számítógépes grafika mögé bújtatott AI-Influenszereknek azonban már saját személyiségük van, és pontosan úgy viselkednek, mint egy élő social media sztár. Ezek a robotok háromszor nagyobb elérést tudnak generálni, mint más influenszerek. Ezt már a nagyobb márkák is észrevették, és ki is használták az ebből adódó előnyöket.

Multiplatform terjeszkedés

Korábban még lehetett határt szabni a különböző közösségi médiás csatornákon történő jelenlétnek, mondván, hogy az adott influenszer imidzse nem illik a platformon megtalálható korosztályhoz vagy célcsoporthoz. Manapság már nagyon ritka, ha valaki nem terjeszkedik minden platformon, és nem használja ki az influenszermarketing teljes arzenálját.

Nem elég csak az Instagramon vagy csak a YouTube-on jelen lenni, átjárhatóságot kell biztosítani a platformok között. Egyrészt így a rajongók több felületen találkozhatnak kedvenceikkel, másrészt újabb követőket is lehet szerezni. Mindez azt is eredményezheti, hogy egy-egy inluenszernek magasabbra kúszik a marketingértéke is.

Még több affiliate program

Az affiliate program során egy termék online népszerűsítéséért cserébe a sikeres eladásból jutalékot kap az ember. Offline környezetben ezt úgy ismerhetjük, mint például az AVON-t vagy porszívóügynökösködést. Az online affiliate marketing esetében nem mindig kell minden ajtón bekopogni, mint egy házaló ügynöknek, de nem is biztosít akkora passzív jövedelmet, mint amilyennek elsőre tűnik.

Már napjainkban is erősen jelen van az influenszerek posztjaiban az affiliate marketing. Ezt úgy lehet észrevenni, ha valaki egy terméket úgy reklámoz, hogy a vásárlását egy bizonyos kuponkóddal vagy linken keresztül ajánlja követőinek. A trendek azt mutatják, hogy ebből a jelenségből egyre több lesz. Gyakrabban jelenhetnek meg ilyen promóciós anyagok különböző haul és unboxing videókban, termékismertetőkben, de a hétköznapi vlogokban is.