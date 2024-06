Az egyelőre csak Metis kódnéven emlegetett rendszert állítólag úgy tervezték, hogy más MI-rendszerekhez hasonlóan ezt is egy webböngészőből lehetne elérni.

A rendszert az Amazon AI modell hajtja, ami az Olympus névre hallgat. Az erről szóló belső dokumentum szerint a legalapvetőbb szinten szöveg- és képalakú válaszokat ad, intelligens, társalgási formában, ezen felül pedig, hasonlóan a ChatGPT és a Copilot modellekhez, képes a válaszok forrásához vezető linkeket is megosztani, valamint további kérdéseket is fel tud tenni és képeket is generál – írja a Business Insider.

Mindezeket ma már a népszerű GPT-modellek mindegyike tudja, a Metis azonban ezen felül egy úgynevezett keresés-jívított generálási technikára is képes, ami azt jelenti, hogy az eredeti adatokon túlmutató információk visszakeresésére is képes.

Az Amazon üdvöskéje mindezeken túlmutatva egyfajta mesterséges intelligencia alapú ügynökként is képes lesz működni, ennek megfelelően pedig a rendelkezésre álló adatok alapján képes lesz automatizálni és komplex feladatokat elvégezni, többek között be tudja kapcsolni a világítást, ha okosotthonunk van, illetve tud repülőjegyet foglalni.