Szabó András Csuti: Nem a sok követő a lényeg, hanem a reklám helye

Kinek a hibája, ha lecsap az influenszerre a GVH? Kik és hogyan jutottak a 2024-es Forbes lista élére? Jó reklám volt-e Budapestnek az „operás balhé” névre is keresztelt esemény? Szabó András Csuti, a Social Guru ügynökség tulajdonosa volt az Economx podcast legutóbbi vendége.

A tartalomgyártók élete nem mindig fenékig tejfel. Legutóbb például hat hazai influenszerre csapott le a Gazdasági Versenyhivatal, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt.

Az Economx podcast legújabb adásának vendége, Szabó András Csuti ezzel kapcsolatban elmondta: #reklám-nak az első helyen kell megjelennie, ha valaki nem szeretne büntetést kapni.

A Social Guru ügynökség tulajdonosa a műsorban arról is beszélt, hogy a Forbes listához nem elég a magas követőszám: ahhoz, hogy valaki igazi véleményvezérré váljon az online térben, fontos a tartalmak időzítése, a célcsoport eltalálása, valamint az is, hogy ne hemzsegjen a tartalomgyártól oldalán a reklám.

A beszélgetésben szó esett az utólag rengeteg kritikával illetett Magyar Turisztikai Ügynökség szervezte Budapestet népszerűsítő eseményről, a Spice of Europe Influenszer Média Tripről is. Szabó András Csuti ezzel kapcsolatban elmondta, egy politikailag túlfűtött időszakban történt mindez, ezért is csaphatta ki a biztosítékot sokaknál az Operában megszervezett rendezvény.