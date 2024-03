Az elmúlt évek eseményei rávilágítottak, hogy a gazdasági szereplők jövőbe vetett bizalma vagy éppen bizonytalansága jelentős hatással bír az egyes országok teljesítményére. Molnár Dániel közgazdász közreműködésével egy amerikai tanulmányt ismertetünk, amely a bizonytalanság témakörét járja körül, és több szempontból Magyarországra is kivetíthető megállapításokat tartalmaz. Emellett megnézzük a hazai lakáspiaci árakat, ahol szintén hajmeresztő számokat láthatunk.

Az USÁ-ban a jegybank szerepét betöltő Fed kamatemeléseinek köszönhetően sikerült letörni az Egyesült Államokban az inflációt, ez azonban komoly áldozattal járt a fogyasztói bizalomra nézve.

Az árak januárban már csak 3,1 százalékkal nőttek éves alapon a tengerentúlon, ami ugyan még mindig érdemben meghaladja a jegybank 2 százalékos célját, azonban a 2022 nyarán látott 40 éves csúcsoktól már érdemben elmarad. Kedvező emellett a munkaerőpiaci helyzet is: a munkanélküliségi ráta csupán 3,7 százalék, amelynél alacsonyabb adat az elmúlt 40 évben csak 2019-ben, a koronavírus-járvány előtt került publikálásra az Egyesült Államokban.

Vagyis habár a számok azt mutatják, hogy a gazdaság többnyire helyreállt, kiheverte a koronavírus-járvány, majd az inflációs sokk hatását, mintha a fogyasztók ezt nem érzékelnék. Ezen ellentmondást igyekezett feloldani Bolhuis szerzőtársaival egy műhelytanulmány keretében.

A közgazdászok több tényezővel is igyekeztek magyarázni az alacsony fogyasztói bizalmat az Egyesült Államokban, ezek közül kiemelendők az infláció hosszan tartó hatása, illetve a nem gazdasági tényezők, mint például a pártpolitikai ellentétek vagy a társadalmi konfliktusok.

A szerzők ezzel szemben egy merőben más jellegű magyarázatot adnak a jelenségre: a pénzszerzés költségét, vagyis a kamatokat.

Az adatok azt mutatják, hogy az Egyesült Államokban a lakásárak a pandémia kitörése óta 50 százalékkal nőttek, miközben egy 30 éves jelzáloghitel kamata megháromszorozódott a 2021. évi mélypontjához képest. De nem csak a lakáshiteleknél van probléma,

– világított rá Molnár Dániel. A Makronóm Intézet szenior elemzője szerint ezek a tényezők nagyban befolyásolják, mit gondolnak a fogyasztók a gazdaság állapotáról. Az inflációban, – amelyet az Egyesült Államokban is a fogyasztói kosár árváltozásaként mérnek –, nem jelennek meg a kamatok. Nem volt viszont ez mindig így, 1983-ig a lakásárak és a jelzáloghitelek kamata is szerepelt az inflációs kosárban.

Ez ugyanakkor több problémát okozott, például a jegybanki szigorítási ciklus megkezdésekor az infláció mechanikusan emelkedett, míg lazításkor csökkent, illetve jelentős volatilitást vitt az adatsorba. Ezért annak helyére az erősebb elméleti megalapozottsággal rendelkező imputált lakásbérleti díj (az az összeg, amelyet a lakástulajdonosoknak kellene fizetniük, ha bérelnék a lakásukat) került a fogyasztói kosárba. A módosítás azonban nem változtatott azon a tényen, hogy a háztartásokat a lakásszerzés költsége továbbra is terheli.

A szerzők által becsült és tényleges inflációs pálya érdemben eltér. Az inflációs csúcs a hivatalos 9 százalék helyett 19 százalék lehetett 2022 második felében, míg tavaly novemberig 3 százalék helyett csak 9 százalék közelébe mérséklődhetett a mutató értéke. A szerzők ezt követően egy-egy modellt építettek, amelyekben a fogyasztói bizalmat magyarázták: először a munkanélküliségi ráta mellett a hivatalos infláció felhasználásával, másodszor pedig a becsült inflációval. Az első modell bemutatta, hogy

Utóbbi modell segítségével ugyanakkor a szerzőknek sikerült megmagyarázniuk az első modellből adódó eltérés 70 százalékát. Vagyis a pénzszerzés költsége, a magasabb kamatszintek az USA-ban – az infláció és a munkanélküliség mellett – erősen befolyásolják a fogyasztói bizalom alakulását.

Sőt, a különbség a becsült és a tényleges fogyasztói bizalom között szoros korrelációt mutatott a hozamok alakulásával is (az elemzés keretében a 10 éves állampapírok éves változását használták a szerzők).

A szerzők nemzetközi adatokon is vizsgálták a fogyasztói bizalom, az infláció, a tőzsde, a munkanélküliség és a kamatok kapcsolatát. Az elemzésbe – az USA mellett – 9 OECD -ország adatát vonták be. Az Egyesült Államok esetében megfigyelhető jelentős különbség a tényleges fogyasztói bizalom és a várt között, ha nem vesszük figyelembe a kamatok szerepét, a vizsgált országok esetében – az Egyesült Királyság kivételével – szintén jelen volt.

– világított rá Molnár Dániel. Az elemző szerint hiába csökkentek a reál lakásárak, a változó kamatozású jelzáloghitelek megdrágulása ezt ellensúlyozta, így pedig romlott a háztartások helyzete. Ez pedig visszatükröződik a fogyasztói bizalomban, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem az uniós tagországokban, így hazánkban is.

A kutatásnak Magyarországra vonatkozóan is van relevanciája, azonban fontos figyelembe venni a különbségeket. Hazánkban a lakossági hitelpenetráció nemzetközi összehasonlításban is alacsony, a BIS (Bank for International Settlements) adatai alapján a GDP-arányos háztartási hitelállomány a tavalyi harmadik negyedévben 17,3 százalék volt.





Ezzel szemben például az USA-ban 73,1 százalékot tett ki, de a cseh (31,9 százalék), illetve a lengyel (24,2 százalék) is érdemben magasabban alakult. Ez – kiegészülve azzal, hogy a kamatstop intézménye is védi a háztartásokat az emelkedő kamatkörnyezet hatásától – azt eredményezi, hogy a fogyasztói bizalmat ezen a csatornán keresztül nem erodálja a magasabb kamatkörnyezet.





Ugyanakkor a hitelhez jutáson keresztül Magyarországon is adott lehet ez a jelenség. A pénzügyi válság tapasztalatai nyomán hazánkban kevéssé elterjedt a fogyasztói hitelek szerepe, azonban autót, illetve házat a családok továbbra is elsősorban hitelfelvétellel összekötve (az állami támogatásokat igénybe véve) vásárolnak.