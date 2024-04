Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A kormányzati szektor 5018 milliárd forintos hiányt hozott össze tavaly, ami a 2023-as GDP 6,7 százalékát tette ki, és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint az egyenleg az előző évinél 911 milliárd forinttal kedvezőtlenebb lett így, GDP-arányosan közel 0,5 százalékponttal romlott.

Növekedhetett az áfabevétel

Jól jellemzi a tavalyi évet, hogy a kormányzati szektor 2023 negyedik negyedévében 2022 azonos időszakához képest:

A kormányzati szektor hiánya 2071 milliárd forint, a GDP 10,6 százaléka volt. Az egyenleg 410 milliárd forinttal, 3,8 százalékponttal kedvezőbb az egy évvel korábbinál.

A bevételek 1112 milliárd forinttal, 14,6 százalékkal nőttek.

A kiadások 701 milliárd forinttal, 7,0 százalékkal emelkedtek.

De egyelőre az idei helyzet sem jobb, a februári 1703 milliárd forintról márciusig 2321 milliárd forintra tornázta fel a költségvetési hiányt a pénzügyi kormányzat.

A Varga Mihály vezette tárca által bemutatott államháztartás gyorstájékoztató szerint

március végéig az államháztartás központi alrendszere 2321,4 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Ezen belül:

a központi költségvetés 2338,3 milliárd forintos hiányt;

az elkülönített állami pénzalapok 78,6 milliárd forintos többletet;

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 61,7 milliárd forintos;

hiányt mutattak.

Kép: Economx.hu

Kíváncsiak voltunk, hogyan látja a hiánycélokat a pénzügyminiszter, aki az Economx érdeklődésére a Kormányinfón közölte, a kormánynál azzal számolnak, hogy a makrópálya módosítása során

a háztartások idei fogyasztása 2,3 százalékkal, míg

a fogyasztási kiadások összességében 2,7 százalékkal

fognak növekedni. Szerinte ezekkel elérhetővé válik az idei, módosított 4,5 százalékos tervezett hiánycél.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy számításaik szerint növekedtek a fogyasztáshoz kapcsolt adókból származó bevételek is, ami azért is jó hír, mert tavaly ezermilliárdos lyukat ütött a költségvetésen az elmaradt áfabevétel. Ugyanakkor kérdésünkre Varga Mihály konkrét számokkal nem szolgált az áfával kapcsolatban, csak annyit közölt, hogy az a várakozásaikhoz képest növekedett.

Pokoli év az önkormányzatok számára

A kormányzat által az Eurostatnak megküldött hiányjelentésből (EDP) kiderült az is, hogy most már sorozatban harmadik éve, az önkormányzatok hitelállománya ismét mínuszba kerül. Ez pedig azt is jelenti, hogy az önkormányzati választások évében egészen mélybe zuhan az önkormányzatok egyenlege,

108 milliárd forintos hiányt kénytelen elszenvedni az önkormányzati szektor.

Kép: Economx.hu

Varga Mihály portálunk érdeklődésére közölte, nincs abban a helyzetben, hogy a 3200 önkormányzat működési gyakorlatáról számot adjon. Egy feladata van a kormánynak, hogy az önkormányzatok gazdálkodása stabil legyen – tette hozzá.

Elmondása szerint ennek értelmében dolgoznak a Belügyminisztériummal közösen, miszerint a kormánynak csak abban a kizárólagos helyzetben javasolják az önkormányzatok által benyújtott hitelkérelmek pozitív elbírálását, ha úgy ítélik meg, hogy az adott önkormányzat képes ezeknek a hiteleknek a visszafizetésére.

Kép: Economx.hu

Strukturális gondok

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. makrogazdasági elemzője az Economxnak korábban ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy ha az önkormányzati szektor hiteltartozása nő, akkor abban az évben az önkormányzatok egy jelentős része eladósodik. Ha pedig a szám tartósan negatív, akkor az eladósodás folyamatos tendencia – magyarázta Balogh Bence.

A makrogazdasági elemző szerint ez vagy azt jelenti, hogy az önkormányzatok rosszul gazdálkodnak, mert vagy pénzügyileg rosszul menedzseltek, vagy pedig politikai újraválasztásuk érdekében szándékosan bevételi lehetőségeik felett költenek, vagy pedig hogy

olyan strukturális, szabályzói problémával állunk szemben, hogy az önkormányzatok számára nincs elegendő forrás biztosítva a feladataik ellátásához, vagyis feladatok és források nincsenek összhangban.

A rossz finanszírozási struktúra pedig évről évre veszteségeket generál, amit hitelfelvétellel kezelnek az érintett önkormányzatok – figyelmeztetett, hozzátéve: ezek a tényezők nem zárják ki egymást, akár mindhárom egyszerre is előfordulhat, úgy hogy vannak mellettük megfelelően, egyensúlyban lévő költségvetéssel gazdálkodó önkormányzatok is.