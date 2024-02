Az elmúlt évek eseményei rávilágítottak, hogy a gazdasági szereplők jövőbe vetett bizalma vagy éppen bizonytalansága jelentős hatással bír az egyes országok teljesítményére.

A gyorsan változó gazdasági környezetben az üzleti döntések és stratégiák hatékonysága, időtállósága kérdésessé vált. Emiatt is kiemelten fontos, hogy képesek legyünk mérni a gazdasági bizonytalanságot, és megérteni, milyen hatást gyakorol a gazdasági teljesítményre.

– világított rá Purczeld Eszter. A Makronóm Intézet vezető elemzője elmondta, hogy a gazdasági helyzet és bizonytalanság mérésére gyakran bizalmi indikátorokat használnak az elemzők. Ennek követésére a Makronóm Intézetnél egy bizalmi hőtérképet készítettek, amely számos nemzetközi szervezet (Eurostat, OECD) adatait, valamint gazdaságkutatók bizalmi indikátorait tartalmazza. Ezek a mutatók jellemzően kérdőíves felmérések eredményei.

„Célunk a meglévő eszköztár bővítése volt egy nemzetközi módszertan alapján készített, nagy frekvenciájú adatokat használó index létrehozásával, amely a gyors döntéshozatalt támogatja” – válaszolta a szakértő arra a kérdésünkre, hogy milyen céllal hozták létre az indexet.





Elmagyarázta, hogy az EPU index a gazdaság (economy – E), a szakpolitika (policy – P) és a bizonytalanság (uncertainty – U) területeire fókuszál, mégpedig úgy, hogy a területekhez kapcsolódó kulcsszavak és kifejezések együttes előfordulását keresi a kiválasztott médiumok cikkeiben. Amennyiben mindhárom területről található legalább egy szó vagy kifejezés a vizsgált cikkben, akkor a módszertan alapján az adott cikk a gazdasági bizonytalanságról szól.





Ezeknek a cikkeknek a számát az adott médium által publikált összes gazdasági cikk számához viszonyítják, majd a kapott értékeket statisztikai módszerekkel aggregálják a kiválasztott sajtóorgánumok esetében, létrehozva a gazdasági bizonytalanságot mérő EPU indexet.





Az EPU indexet 2016-ban publikálták először az amerikai gazdaságra vonatkozóan Scott R. Baker, Nicholas Bloom és Steven J. Davis kutatók a Quarterly Journal of Economics folyóiratban . Az amerikai index megjelenését követően bővült az indexet fejlesztő országok köre, és immár Magyaroroszágon kívül 30 országra vonatkozóan áll rendelkezésre.





A gazdasági bizonytalanság alakulása Magyarországon





Az eredmények azt mutatják, hogy a magyarországi EPU index a gazdaságra jelentős hatással lévő események alkalmával megugrott, legutóbb ez az orosz–ukrán háború kirobbanásának idején volt megfigyelhető. Mindemellett az EPU index kiugró értéket mutatott a 2008-as pénzügyi, a 2011-es európai adósságválság, valamint a koronavírus magyarországi kitörésekor is. Megfigyelhető az is, hogy a jelentős események számos más országban is befolyásolták a gazdasági bizonytalanság alakulását.

Az EPU index értéke és a tényleges gazdasági teljesítmény között tehát szoros kapcsolat áll fenn.