Időszakos tartózkodásra alkalmas nyaralót, hétvégi házat a vevők a legtöbb esetben második ingatlanként vásárolnak, a gyakorlati tapasztalatok alapján az ilyen ügyleteket zömmel saját erőből, hitel igénylése nélkül teljesítik az ügyfelek.

A pandémia következtében ugyanakkor felértékelődött a természetközeli ingatlanok szerepe, a belterületi otthonok áremelkedése és a nehéz gazdasági helyzet, valamint a magas kamatszint ugyanakkor olyannyira formálta a keresletet, hogy az elmúlt években egyre többen választottak téliesített nyaralókat, zártkerti ingatlanokat állandó lakhatás céljából is.

Ráadásul ugyanúgy, ahogy a belterületi otthonok esetében, pénztárcafüggő, hogy egy ilyen ingatlan finanszírozásához szükséges-e kiegészítésként hitelfelvétel vagy sem − áll a Duna House közleményében.

Az időszakos tartózkodásra alkalmas hétvégi házakat keresők számára az idei szezonban is érdemes felkészülni arra, hogy a nyaralópiac túlárazottsága miatt még egy 30 millió forintos megtakarítás sem feltétlenül elegendő például egy balatoni nyaraló megvásárlásához. Ha az ügyfél nem rendelkezik kellő mennyiségű tőkével, de a lokáció tekintetében sem szeretne kompromisszumot kötni és olcsóbb nyaralóövezetben, például a Velencei-tó vagy a Tisza-tó partján található ingatlanok közül választani, akkor sem kell lemondania álmai hétvégi házáról. Kevesen tudják ugyanis, hogy hétvégi ház vásárlására többféle banki megoldás is rendelkezésre áll, attól függően, hogy hol található az ingatlan, milyen besorolása van a földhivatali nyilvántartásban, illetve mekkora összegre van szükség a megvásárlásához.

„Amennyiben belterületi a besorolás és a tulajdoni lapon hétvégi ház, üdülő vagy nyaraló megnevezés szerepel, akkor általában piaci lakáshitel felvételével működhet a finanszírozás” – mondta el Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője.

„Erre egy sima lakásvásárlási hitellel megegyező, kedvező kamatokat is kaphat az ügyfél. Pénzügyi szakértő igénybevétele esetén pedig egyedi árazás is szóba jöhet. Ez a lehetőség lehet az ügyfél számára a legkedvezőbb, viszont fontos tudni, hogy nem minden banknál érhető el, éppen ezért is érdemes megfelelően tájékozódni és előzetesen szakértővel konzultálni, ha már megtaláltuk a vágyott ingatlant”

– tette hozzá.

Ha olyan külterületi, vagy zártkerti ingatlan a cél, aminek a megnevezése például présház, szántó, szőlő, erdő, kert, gazdasági épület vagy művelési ág alól ki nem vett terület, ezek többsége nem elfogadható fedezet egyik banknál sem. Erre az esetre megoldást jelenthet a szakértők szerint, ha saját, meglévő lakóingatlanra vesz fel az ügyfél szabad felhasználású jelzáloghitelt. Ez ugyan valamivel drágább, mint a lakáshitel, de ebben az esetben is érdemes szakértő segítségét igénybe venni, aki felkutatja az egyéni igényeknek megfelelő, legkedvezőbb banki ajánlatot.

A lakáshitel és a szabad felhasználású hitel mellett, a harmadik fajta finanszírozási lehetőség a saját tőke kiegészítésére a személyi kölcsön felvétele.

Ez a megoldás jó döntés lehet, amennyiben nem tud vagy nem akar jelzálogterhelést választani az ingatlanvásárló, vagy például 15 millió forint alatti összeg is elegendő, esetleg, ha gyorsan van szükség a kívánt összegre. A személyi kölcsön átfutási ideje ugyanis sok esetben akár egy napon belül is megtörténhet. Fontos azt is számításba venni, hogy ha a nyaraló könnyűszerkezetes megoldással épült, esetleg vályog vagy rönkház, akkor speciális szabályok érvényesek rá és egy ilyen típusú ingatlan nem minden banknál nyújt megfelelő fedezetet.

Amennyiben az ügyfelek teljesítik a feltételeket és ingatlancéljuk eléréséhez elegendő egy 11 millió forint összegű kiegészítés is, úgy a fentieken túl a szabadon felhasználható, kamatmentes Babaváró támogatás is ideális választás lehet.