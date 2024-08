TAJ-kártya vagy személyi nélkül hiába néz szépen a patikusra, könnyen gyógyszer nélkül maradhat

Nem tesz szívességet a patikus, ha egy TAJ-szám bemondására kiadja a másnak felírt gyógyszert. Csakhogy igazolnunk kell magunkat. A gyógyszerkiváltásnak megvannak a szabályai, amelyet mindenkinek be kell tartani. A gyógyszerész nem ad ki vényköteles gyógyszert, ha az nincs felírva, illetve ha nem tudjuk a TAJ-számunkat, de kiadja, ha más számára szeretnénk kiváltani, csak be kell mondanunk a TAJ-számot és igazolni kell magunkat, illetve a procedúra végén még egy autogramot is adnunk kell.