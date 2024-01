Minden nyolcadik magyar nagy bajban van

Tavaly meghaladta az ezer milliárd forintot is a teljes gyógyszerköltés, ami egy év alatt több mint 11 százalékos növekedést jelent, mondta Zlinszky János a HGYSZ elnöke. Idén több változás is jöhet, ez érintheti az étrendkiegészítők forgalmazását is.