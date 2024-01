ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Amikor két nappal karácsony előtt a Liverpool az Arsenalt fogadta, új Premier League nézettségi rekord született az Egyesült Államokban. Az NBC Sports jelentése szerint a meccset 1,96 millió néző látta a társaság lineáris tv adóján, digitális platformján és a Peacockon (ami az NBC Group streaming szolgáltatása − a szerk.). Ez 40 ezres nézőszám-növekedést jelent a csatorna korábbi, 1,92 milliós rekordjához képest, amely az Arsenal-Manchester United meccsen állt be 2023 januárjában.

Kép: Economx

Ennek kapcsán a a World Soccer Talk sportmédia elemzője, Larry Johnson megvizsgálta a Nielsen adatait, s eszerint a Premier League az Egyesült Államok legnézettebb futballbajnoksága lett, megelőzve a mexikói Liga MX-et.

A bevándorlóknak kulcsszerepe van

Az elemzés rávilágított arra, hogy a Liga MX több évtizeden át folyamatosan a csúcson volt, amihez hozzájárult az Egyesült Államok jelentős spanyol-ajkú lakossága, ám 2023-ban elbukták a népszerűségi versenyt. A számok ugyanis azt mutatják, hogy a hagyományos televízióban és a streaming felületen is a Premier League átlagos közönsége magasabb volt, mint a Liga MX-é.

„Az Egyesült Államokban élő spanyol-ajkú közösségnek egyébként nemcsak a mexikói, hanem a Premier Legaue nézettségben is óriási szerepe van, ugyanis ez a közösség rendkívül nagy érdeklődést mutat az európai labdarúgás iránt” – mondta az Economxnek Szabados Gábor. A sportközgazdász szerint a bevándorlóknak kulcsszerepük van abban, hogy a tengerentúlon ennyire felpörgött az érdeklődés az európai foci iránt. Ezt kint is felismerték már egy ideje – mondja a szakértőnk –, aki szerint ezért tapasztalható, hogy az MLS-ben (Major Soccer Legaue) vannak olyan csapatok, amelyek kifejezetten őket célozzák, és spanyolos nevük is van.

Az MLS-ben szereplő Inter Miami már a fél Barcelonát kivitte a ligába, hiszen náluk szerepel Lionel Messi, Sergio Busquets és Jordi Alba is Kép: Getty Images

Az NBC törekvései és a nézettségi adatok láttán egyébként minden bizonnyal pezsgőt bontanak a Premier League elöljárói, hiszen éppen tavaly nyitottak egy irodát New Yorkban, nem sokkal azután, hogy 2,55 milliárd dollár értékben kötöttek 6 éves sugárzási szerződést a televíziós társasággal. S mivel az USA-ban a PL öt legnézettebb meccse kivétel nélkül a 2023-mas évhez köthető, kétségtelen, hogy a közvetítési jogok díja az egekbe fog szökni a következő tárgyalás alkalmával, amire majd csak 2028-ban kerül sor. Nem mellesleg,

a jogdíjak közel 5,5-szeresét érik annak, mint akkor, amikor az NBC először megszerezte a jogokat a 2013–2014-es szezon előtt.

Football vs soccer

Az angol labdarúgás népszerűsége az Egyesült Államokban tehát egyre csak nőni látszik, és a Premier League igyekezett ezt azzal kamatoztatni, hogy 2023-ban megrendezte első „Summer Series” előszezoni tornáját, amelyen a Chelsea, a Brentford, a Brighton, a Fulham, a Newcastle United és az Aston Villa is részt vett. A mérkőzéseket Philadelphiában, Orlandóban, Atlantában, New Jersey-ben és Marylandben rendezték, ezekre pedig több mint 260 ezer szurkoló váltott jegyet.

Bár az angol élvonalat övező érdeklődés felpörgött, még mindig jelentős lemaradásban van az NFL nézettségi adataihoz képest, s nem is valószínű, hogy valaha felveszi a versenyt az amerikai futballal.

Az NFL ugyanis minden eddiginél dominánsabb az amerikai lineáris televíziózásban: a 2023-mas év 100 legnézettebb tv-adásából 93 NFL-mérkőzés volt.

A Nielsen adatai szerint míg december 23-án 1,92 millió néző a Liverpool-Arsenal meccset nézte, addig 28,6 millió szurkoló kapcsolt a Philadelphia Eagles Tampa Bay Buccaneers elleni január 15-i play off találkozójára.

Fókuszban a demokraták és az értelmiségiek

De mi az oka annak, hogy az amerikaiak egyre kíváncsibbak az európai sportokra, amikor nekik ott van, számos klasszikus amerikai liga, mint például a már fent említett NFL, vagy az NBA, baseballban az MLB, vagy az NHL jégkorongbajnokság.

„Pontosan az történik, mint nálunk, csak fordítva. Mi az NFL-ért – és más amerikai sportokért – kezdtünk el rajongani az elmúlt évtizedben, őket pedig a mi termékeink érdeklik. Mondhatjuk ezt a sport globalizációjának is” – közölte a közgazdász.

Ez a jelenség ráadásul világnézeti kérdés is, ugyanis

határozottan megfigyelhető, hogy az európai futballnak a fő célközönsége az USA-ban a demokraták szavazótábora, akik nyitottabbak a világra, nem ragaszkodnak annyira az amerikai hagyományokhoz és felsőbbrendűséghez, mint a republikánus szavazók

– emelte ki Szabados Gábor.

Az Egyesült Államokban továbbá elsősorban a magasabban képzett, értelmiségi körökben népszerű a foci (nem az NFL, hanem a soccer), és ugyanez a jelenség figyelhető meg az óceán innenső oldalán, ugyanis itt is leginkább a magasan kvalifikált réteg érdeklődik az NFL, tehát az amerikai futball iránt.

Nagyobb piac=nagyobb bevétel

Nemrégiben mi is megírtuk, hogy a Sky média megszerezte a Premier League indulása óta piacra dobott legnagyobb meccs-csomagot, miután az angol liga vezetősége a TNT Sports mellett a Comcast tulajdonában lévő műsorszolgáltatónak adta el a hazai közvetítési jogok többségét, évente több mint 1,6 milliárd fontért. Ez a valaha volt legnagyobb összeg, amiért nemzeti futballbajnokságot értékesítettek a televíziós piacon, hiszen mindössze négy szezonért fizettek 6,7 milliárd fontot.

Amerika és az Everton összekapcsolódása is pénzben mérhető a Premier League-nek Kép: Getty Images

Igaz, Amerikában „csak” 2,55 milliárd dollárt adtak 6 szezonért, de ez fontos tétel a Premier Legaue-nek, hiszen még ez is folyamatos bevételnövekedést jelent.

Szabados Gábort szerint az angol bajnokság folyamatosan globalizálódik, s ez nem csak a nézőközönségre vonatkozik, hanem, hogy megszámlálhatatlanul sok külföldi játszik az országban, rengeteg a külföldi edző, és számottevő a tulajdonosi köröket illetően az amerikai jelenlét.

Való igaz, az egyre növekvő amerikai siker ezzel egyenesen arányosan egyre több amerikai befektetőt is vonz a PL-be, jelenleg kilenc olyan klub is van, amelyik akár totális, akár résztulajdonosi, de amerikai irányítás alatt áll.

Így például a Manchester United, a Liverpool, a Chelsea, az Arsenal vagy az Aston Villa, tehát láthatóan a nagyobb klubok érintettek ez ügyben.

Szakértőnk kiemeli, hogy ezek a befektetők mind olyan cégek, amelyeknek jellemzően az amerikai ligákban is találhatók érdekeltségeik, tehát vannak erőforrásaik, lehetőségeik még a futball népszerűsítésére is. Ám ez csak a technikai háttér.

A legfontosabb az – mondja Szabados Gábor –, hogy a globalizációban a Premier Legaue jár élen leginkább, hiszen ők már bőven kinőtték Angliát, sőt Nagy-Britanniát is. Egyre csak dagad az országon kívüli bevételek részaránya, és elkötelezettek, hogy máshol is plusz bevételt szerezzenek.

S bár Angliában már felfoghatatlanul magas összegért értékesítik ugye a hazai közvetítési jogokat, egy idő után kipukkad ez a lufi, mert nem nő olyan arányban a lakosság, hogy országon belül tovább tudjanak terjeszkedni. Azonban rengeteg olyan hely van még a világon, ahol lehet növelni a bevételeket, és egyáltalán nem kizárt, hogy egyszer megfordul az arány, és a globális bevételek lesznek nagyobb arányban – vélekedik a sportközgazdász.

Erre pedig minden esély megvan, hiszen a Bajnokok Ligája utána Premier League Európa legnagyobb futballmárkája, egy olyan exkluzív termék, amelyre a világon mindenhol vevők a fogyasztók.