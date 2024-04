Franciaország példáját követve Olaszországban is a legmagasabb szintre emelték a terrorkockázati besorolást, ennek részeként fokozottan figyelik a népszerű turisztikai célpontokat is. Megjegyezték, hogy kevesebb potenciális fenyegetettséggel kell szembenézniük, mint a franciáknak, illetve Németországnak, az Egyesült Királyságnak és Belgiumnak, ahol jobban jelen van a muzulmán közösségekben a fokozott radikalizálódás, de ez változhat, mivel 2014 júniusában jelentős számú olasz fiatal válaszolt az Iszlám Állam felhívására, hogy csatlakozzanak a szíriai harchoz. A spanyol Nemzetbiztonsági Tanács terrorizmusellenes jelentése is megerősíti, hogy az Európai Unió valós és közvetlen kockázattal néz szembe a gázai és ukrajnai háborúk következtében – írja az Euractiv