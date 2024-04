Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

107 nap van hátra a párizsi olimpiai megnyitójáig, de

az NBC Sports már közel rekordösszegű, 1,2 milliárd dolláros (mintegy 436 milliárd forintnyi) reklámidőt kötött le.

A megrendelések pedig továbbra is folyamatosan csak érkeznek – írja a Sportico.

Dan Lovinger, az NBC értékesítési vezetője szerint a 2024-es esemény az olimpiák történetének legnagyobb reklámbevételét fogja generálni, ami azt sugallja, hogy a Comcast tulajdonában lévő médiaóriás tényleg több mint 1,25 milliárd dolláros (közel 454 milliárd forint) bevételre számíthat.

"Nagyon bízunk abban, hogy új bevételi rekordot fogunk felállítani" – mondta Lovinger, aki az NBCUniversal olimpiai és paralimpiai partnerségekért felelős elnöki posztját tölti be. A vezető azt is elmondta, hogy az NBCU nyári bevételeit az esemény iránti újjáéledő őrületes érdeklődés növelte, amely a kicsit érdektelenségbe fulladó tokiói olimpia után következett be.

Az értékesítési vezető azt is megjegyezte, hogy

a nyitó- és záróünnepségre már minden lineáris televíziós és digitális platformon teljes egészében elkeltek a reklámok, míg a csapatsportágak, például a kosárlabda és a labdarúgás félidei szpotjai gyorsan fogynak.

Az is közrejátszhat a vállalatok érdeklődésében, hogy most először minden élő esemény megtekinthető lesz a Peacockon (ez az NBC streaming-platformja – a szerk.), amely jelenleg több mint 31 millió előfizetővel büszkélkedhet.