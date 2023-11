A megállapodás szerint a felülvizsgált rendelet célja, hogy mobilon tárolt digitális személyiadat-tárcán keresztül lehessen elektronikusan azonosítani és hitelesíteni a személyazonosságunkat. A lehetőséggel mind a magánszemélyek, mind a vállalatok is élhetnek.

A megállapodás arra is kitér, hogy a tervek alapján 2030-ra az EU állampolgárok legalább 80 százaléka tud majd digitális személyazonosítót használni.

A rendelet egyik fő szakpolitika célkitűzése, hogy személyadat-tárca elképzelésén alapuló digitális azonosító eszközt biztosítson. A megállapodás szerint ez a tárca önmagában is teljes értékű elektronikus azonosító eszköznek minősül majd.

Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni az Európai Bizottság magyarázata szerint, hogy a hivatalos dokumentumainkat is képesek leszünk digitális formában tárolni, legyen szó vezetői engedélyről, orvosi receptekről vagy az iskolai végzettségről. A bizottság magyarázata szerint sokan már most is a mobiltelefonjukon tartják a pénztárcájukat vagy a repülőjáratok beszállókártyáit.

Ugyanakkor a digitális tárca választása teljesen önkéntes lesz, senki számára nem lesz kötelező.

A digitális tárcát online tranzakciók engedélyezéséhez, fizetéshez, adóbevallás benyújtásához vagy egyetemi beiratkozáshoz is használhatják majd a felhasználók, hogy könnyebben hitelesítsék személyes adataikat.