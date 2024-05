Az autógyártókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátás kvótázása, illetve a flottaszintű CO₂ határértékek elégtelen teljesítése pénzbírságot von maga után 2020-tól. Ezért az autógyártók olyan módosításokat hajtottak végre a termékpalettájukon, ami hozzájárulhat, hogy megközelítsék az évről évre szigorodó határértékeket.

Ennek egyik következménye, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben modelltől vagy motorizáltságtól függetlenül

MÁR NEM MINDEN ESETBEN BIZTOSÍTHATÓ EGY-EGY MODELL UTÓLAGOS VONÓHOROGGAL TÖRTÉNŐ SZERELÉSE,

ha az adott gépjármű nem rendelkezik legalább gyárilag szerelt vonóhorog előkészítéssel – írja a Totalcar.

Rémálom a kormányablakban

Az autós szakportál egy olvasói levél nyomán kezdett nyomozásba, ugyanis a panaszos azt írta, hogy hivatalos márkakereskedésben vásárolt egy 2021-es évjáratú Skoda Octavia Kombi 1.5 TSI (150 LE) személygépjárművet, vonóhorgot is szereltetett rá, de a kormányablakban érte a meglepetés, amikor az ügyintéző közölte vele, hogy

AZ AUTÓ NEM „VONTATÁSKÉPES”, A VIZSGADOKUMENTUM ALAPJÁN, AZAZ A HOROGRA LEGFELJEBB BICIKLITARTÓ TEHETŐ FEL, SEMMI TÖBB.

A cikkíró megjegyzi, hogy arra a legvadabb rémálmaimban sem gondolt volna, hogy egy tömegmodellnek szánt kombi olyan autó lenne, ami egyáltalán nem képes vontatni.

KÖNNYEN BELÁTHATÓ, HOGY EZEKET A TÍPUSOKAT ÁLTALÁBAN NEM OVIJÁRATNAK SZÁNJÁK, VAGYIS ALKALMANKÉNT VONTATNÁNAK VELÜK, NÉHA AKÁR KOMOLYABB TERHEKET IS.

Horogra akadnak a vonóhorgosok

Pedig létező jelenségről van szó. Vagyis aki például bizonyos Škoda modellek közül tervez vásárolni, legyen résen, mert könnyen csúnya meglepetés érheti, hiszen a korábbi gyakorlattal ellentétben modelltől vagy motorizáltságtól függetlenül már

NEM MINDEN ESETBEN BIZTOSÍTHATÓ EGY-EGY MODELL UTÓLAGOS VONÓHOROGGAL SZERELÉSE, HA AZ ADOTT GÉPJÁRMŰ NEM RENDELKEZIK LEGALÁBB GYÁRILAG SZERELT VONÓHOROG ELŐKÉSZÍTÉSSEL.

Vagyis a vonóhorog-előkészítés árának kifizetésével a vevő megfizeti a magasabb fogyasztás miatt járó CO₂ büntetést is az EU felé. Aki pedig nem rendel vonóhorog előkészítést, nem is fizet büntetést, hiszen papíron az autója fogyasztása és CO₂ kibocsátása is csökken, viszont vontatni sem fog tudni vele soha.

Tanulság: aki vontatni szeretne az autójával, legalább a gyári vonóhorog előkészítést ikszelje be a kívánságlistáján.