Jelenleg Magyarországon az államilag finanszírozott egészségügyben 47 071 beteg várakozik valamilyen műtéti beavatkozásra, mondta a Magyar Kórházszövetség konferenciáján Pálosi Mihály, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főosztályvezetője. Tavaly április végén a NEAK az Economxnak azt írta, 40 ezren várnak műtéti beavatkozásra.

Kiemelte, azért fontos a várólisták ügye, mert az egészségügy megítélésében a várólista kérdése az első három legfontosabb téma között szerepel. Ez idáig 70 milliárd forintot költöttek azokra az elektív (terezett) műtétekre, ahol nagyon sokan várakoznak, az idei költségvetésben is 5,2 milliárd forint áll rendelkezésre várólistacsökkentésre, sorolta a főosztályvezető.

A top három várólista 2024 májusában:

15,1 ezer beteg térdprotézisre vár;

13,7 ezren szürkehályog-műtét miatt várnak;

8,7 ezren pedig csípőprotézisre várakoznak.

Igazándiból 2019-ben nyúltak hozzá először a várólista rendszerhez, azért, hogy pontos, naprakész és megbízható adataik legyenek. Fontos volt, hogy a kórházak, ne kockás füzetben vezessék a betegek műtéti előjegyzését.

A pandémia miatt a csípő-, térdprotézis és a gerincműtéteknél nőttek meg jelentősen a várólisták.

Elismerte, hogy a térdprotézisnél 1,5 éves várakozási idő van, a szürkehályog-műtéteknél pedig néhány hónap, jellemzően 50 napig kell türelmesnek lenni a betegeknek, persze vannak területi különbségek.

A szemműtéteknél van, akit két napon belül megműtenek és előfordul 150 napos várakozási idő is.

Kiemelte: a Covid-19 járvány óta a térdprotézis műtéteknél megduplázódott az átlagos várakozási idő, csípőprotézisre is sokat kell várni, de a szürkehályog-műtétek esetén ott tartanak, ahol a Covid előtt. Azt mondta, ha a betegek mobilabbak lennének és bevállalnák az 50 kilométeres utazást, akkor hamarabb is sorra kerülhetnének.

A betegpanaszokkal kapcsolatban Pálosi Mihály megjegyezte, még mindig gond, hogy a beteg úgy tudja, hogy várólistán van, de mégsem kerül fel. Nagy probléma, hogy a betegeket nem tájékoztatják időben, hogy a tervezett ellátását átdátumozzák.

A magyar egészségügy jelentős a humánerőforrás hiánnyal küzd, financiális okok miatt is csökkent a műtétek száma. Nem jó hír, hogy csökkent az orvosok motiváltsága is, valamint a magánellátás humánerőforrás elszívó ereje jelentős, és az infláció miatt jelentős áremelkedéssel szembesültek a kórházak a tenderekben is.

Van orvos, aki évente kevesebb, mint tíz műtétet végez

A NEAK felmérése szerint, amit tíz kórházban végzett el, 2023-ban mintegy 972 orvos végzett nagy ízületi protézis műtétet. Az orvosok negyede, 250 orvos végezte a műtétek 80 százalékát.

Van olyan orvos, akik évente 1-6 műtétet végzett csupán a NEAK finanszírozott ellátásban.



A NEAK várólista fejlesztési programjával kapcsolatban úgy fogalmazott, több forrást szeretnének biztosítania a várólistákra, a jelenlegi 110 százalék helyett 130 százalékkal finanszíroznák a várólistás műtéteket. És meg kell erősíteni a betegek tájékoztatását is, hangsúlyozta a NEAK főosztályvezetője.