A többi iparági szereplő példáját követve hamarosan a TikTok is feltünteti majd, hogy ha a platformra feltöltött képet vagy videót valamilyen mesterséges intelligencia alapú generátorral készítettek el. A ByteDance ehhez ugyanazt a digitális vízjel-rendszert fogja használni, amelyet számos piaci szereplő korábban elfogadott már.

A TikTok lépése annak a 20 vállalat által megkötött megállapodásnak a része, amelyben vállalták, hogy az amerikai elnökválasztások során a mesterséges intelligencia által készített tartalmakat visszaszorítják – írja a HWSW.

Bár maga a ByteDance is rendelkezik az applikációjába beépített MI-vel, és az ezzel készült tartalmakat eddig is kaptak vízjelet, mostantól a külső vagy harmadik féltől származó rendszerek által készített tartalmakra is igaz lesz ez.

A vállalat az Adobe és a Microsoft által alapított Coalition for Contect Provenance and Authenticity által létrehozott Content Credentials technológiát használja majd az MI-tartalmak megjelölése céljából.