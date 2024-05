Az uniós nagykövetek szerdán megállapodtak abban, hogy a befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételeket Ukrajna megsegítésére fordítják, így a háború sújtotta ország mintegy 3 milliárd euróhoz juthat fegyvervásárlásra és újjáépítésre a nyár előtt.

Az Euronews cikke szerint a 2022-es orosz invázió óta a moszkvai központi bank 210 milliárd eurónyi eszközét fagyasztották be az Európai Unión belül, Brüsszel pedig régóta hangoztatja, hogy ezeket Ukrajna újjáépítési költségeire, valamint az ukrán katonai kiadások fedezésére kellene használni.

Az ukrán miniszterek azonban azt mondták, hogy Brüsszelnek tovább kellene mennie, mint pusztán a kamatfizetések beszedése, ehelyett teljes mértékben el kellene koboznia Moszkva vagyonát, hogy az agresszor fizesse a háború költségeit.

Ursula von der Leyen az X-en üdvözölte a megállapodás hírét.

– írta az Európai Bizottság elnöke.

I welcome today's political agreement on our proposal to use the proceeds from immobilised Russian assets for Ukraine.



There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. https://t.co/zGQMVAKAMt