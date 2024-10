Az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán a héten bejelentették, hogy új multinacionális csapatot indítanak az Észak-Korea elleni szankciók végrehajtásának figyelemmel kísérésére, miután Oroszország és Kína meghiúsította az ENSZ megfigyelő tevékenységét.

Figyelik a nukleáris mozgolódást és az orosz szálat

A Multilateral Sanctions Monitoring Team nevű csoportosulást azután vezették be, hogy Oroszország márciusban elutasította az ENSZ szakértői testületének éves megújítását, amely az elmúlt 15 évben felügyelte az észak-koreai nukleáris és rakétaprogramok megfékezését célzó szankciók végrehajtását, Kína pedig tartózkodott a szavazástól.

A szupercsapat felállítására további ok volt, hogy az Egyesült Államokat és szövetségeseit egyre jobban nyugtalanítja Észak-Korea nukleáris fegyverkezése és fenyegető retorikája, valamint az Oroszországnak nyújtott háborús segítsége – jelentette be a héten Kurt Campbell amerikai külügyminiszter-helyettes.

A diplomaták egyébként egy nappal az után találkoztak, hogy

kedden Észak-Korea felrobbantotta a kommunista államot Dél-Koreával összekötő utakat a határ menti demilitarizált övezet ellenőrzése alatt álló részén.

A szöuli Yongsan pályaudvaron utasok nézik a híradót, amelyben Észak-Korea felrobbantja a Korea-közi utak északi oldalát Kép: Getty Images , Kim Jae-Hwan

Nincs idő hezitálni

Mivel az ENSZ ellenőrző szerepét szabotálták az oroszok és a kínaiak, egy dél-koreai tisztviselő közölte, hogy a csapat folytatni fogja az ENSZ testületi munkáját, beleértve a szankciók végrehajtásáról szóló rendszeres jelentéseket, ebben pedig nyolc másik ország lesz segítségükre. Az új csoportosulás tagjai között találhatjuk

Dél-Koreát,

az Egyesült Államokat,

Japánt,

Franciaországot,

az Egyesült Királyságot,

Németországot,

Olaszországot,

Hollandiát,

Kanadát,

Ausztráliát

és Új-Zélandot.

– írta a Reuters.

„Sok vita folyt arról, hogyan építsünk fel egy hatékony megfigyelőrendszert, amely helyettesítheti az ENSZ-testületet, de még a folyamat során is előfordultak olyan esetek, amikor Észak-Korea megsértette a szankciókat, ezért úgy gondoltuk, nem szabad tovább halogatnunk, hanem azonnal fel kell állítanunk egy új testületet” – mondta Kim Hong-kyun dél-koreai külügyminiszter-helyettes. Hozzátette: miközben a szövetségesek továbbra is keresik a módokat az ENSZ-rendszer visszaállítására, a csapat nyitott kapukkal vár minden olyan országot, amely hajlandó segíteni a szankciók végrehajtásában.

Ezeket a szankciókat kell figyelni

Észak-Korea ellen számos ország vezetett be saját szankciókat, sőt az Európai Uniónak is van külön követelményrendszere Kim Dzsongun országával szemben, de most nézzük azt, hogy az ENSZ – amelynek ellenőrző testületét pótolni kell, s kinek regulái nagyban egyeznek az EU-val – milyen szankciókat vetett ki Észak-Koreára:

fegyverek és egyéb hadianyagok embargója,

repülési- és rakéta-üzemanyagok exportjának tiltása,

az arany, a nemesfémek és a gyémántok kereskedelmének betiltása,

tiltják az ásványok behozatalát Észak-Koreából (kivétel a szén és a vasérc),

luxuscikkek kivitelének betiltása,

az Észak-Koreával folytatott kereskedelem pénzügyi támogatásának korlátozása,

a befektetési és pénzügyi tevékenységek korlátozása,

egyes észak-koreai személyek EU-ba való belépésének megtiltása.

Hiába tagadják, mégis kihúzták a gyufát az oroszok

A fenti listából látható, hogy az oroszok számos pontot nemhogy nem ellenőriztek, de meg is sértettek. Campbell amerikai külügyminiszter-helyettes szerint Oroszország vétóját valószínűleg befolyásolta az ENSZ testületének azon korábbi jelentése, miszerint az észak-koreaiak Vlagyimir Putyin országát illegális felszerelésekkel és lőszerekkel támogatják az Ukrajna elleni háborúban.

A Fehér Ház többször is azzal vádolta Észak-Koreát, hogy felszereléseket és lőszereket – köztük nagyjából 550 mérföld hatótávolságú ballisztikus rakétákat és rakétavetőket – küld Oroszországnak, így feltöltve az ukrajnai háborúhoz szükséges fogyatkozó készleteit.

Észak-Korea ugyanis vélhetően hatalmas készlettel rendelkezik olyan elavult tüzérségi lövedékekből és rakétákból, amelyek kompatibilisek lennének az Ukrajnában használt egykori szovjet és orosz fegyverrendszerekkel,

valamint olyan gyártási kapacitással, amely segítene Oroszországnak fenntartani a magas lőszer-égetési arányt, amíg a Kremlnek sikerül növelnie a hazai termelést.

Korábban arról is írtunk, hogy az orosz-koreai kapcsolatnak van még egy igazán fontos alapja:

Észak-Korea bármilyen ország közeledésre nyitott, aki a szankciók megkerülésében érdekelt. Nekik nagyon jól jön minden ilyen társulás, hiszen – bár nem sokat tudunk, de annyit igen, hogy – teljesen elszigetelődtek a világtól.

A lőszereken kívül pedig mégiscsak van további olyan terméke, ami érdekelheti az oroszokat: ez a börtönviselt, rabszolgaként foglalkoztatottak munkaereje. Phenjan ugyanis ilyen munkaerővel segítette Oroszországot, ők most gyártási munkafolyamatokban vesznek részt kényszermunkában orosz import által.

Washington és Szöul szerint Moszkva és Phenjan tagadja a fegyverszállítást, de az tény, megfogadták, hogy erősítik a katonai kapcsolatokat, és a júniusi csúcstalálkozón meg is kötötték a kölcsönös védelmi szerződést.

A renitensek nélkül könnyebb lesz betartani a szabályokat

Lehetséges, hogy az új kezdeményezésből hiányzik az ENSZ által támogatott műveletek nemzetközi legitimitása, de hatékonyabban felügyelheti Észak-Koreát, mentesülve Moszkva és Peking azon erőfeszítéseitől, hogy csökkentsék Phenjan szankció-elkerülésének gyanúját a világszervezetnél – mondta Ethan Hee-seok Shin. jogi elemző.

„A jövőben a hasonló gondolkodású kormányoknak fontolóra kell venniük a szankciók alkalmazását azon személyek és szervezetek ellen – Észak-Koreában és máshol is egyaránt –, amelyek lehetővé teszik Phenjan számára, hogy súlyos emberi jogsértéseket kövessen el” – tett hozzá Shin.