Az amerikai elnök a Truth Socialön beszélt arról, hogy megvan a kerete és a valószínűsége egy mindkét ország számára kedvező megállapodásnak. Hozzátette, a dél-koreai vezetőség egy repülőgépen épp az Egyesült Államokba tart, és szerinte a dolgok jól alakulnak. Hozzátette, ugyanígy tárgyalnak más országokkal is, akik alkut akarnak kötni az Egyesült Államokkal.

Trump azt is megjegyezte posztjában, hogy a kereskedelmen és a vámon túlmutató kérdésekben is tárgyal a nemzetekkel, a Dél-Koreával folytatott tárgyalásokat kedvezően hasonlította Pekinghez, akitől továbbra is hívásra vár a megállapodást illetően.

Ennek apropóján emlékeztetett az elnök, arra, hogy Kína is szeretne alkudozni, de egyelőre nem tudja, hogy fogjon neki.

Az amerikai elnök által a „legsúlyosabb bűnösöknek" nevezett mintegy 60 kereskedelmi partnerre kivetett magasabb vámok New York-i idő szerint éjfél után lépnek hatályba, beleértve a Dél-Koreából származó importra kivetett 25 százalékos vámot.

Az S&P 500 index 3,4 százalékot ugrott a nyitáskor, a Nasdaq 100 pedig 3,5 százalékkal emelkedett Trump azon megjegyzései után, amelyek felerősítették az optimizmust arra vonatkozóan, hogy a vámok csökkentésére vagy elhárítására irányuló alkut fog kötni – írja a Bloomberg.

Ez főként a technológiai nagyvállalatok, különösen a Samsung és az Apple számára lehet igen jó hír. A dél-koreai székhelyű Samsung ugyanis rengeteg alkatrészt, főként kijelzőket biztosít más vállalatoknak, még az Apple iPhone telefonjai számára is. Ugyanakkor a Samsung okostelefonjai az amerikai Qualcomm Snapdragon processzorait használják.

Egy dél-koreai megállapodás azonban inkább a Samsung fejfájását csillapítaná, mivel az Apple készülékeit továbbra is Kínában és Vietnámban gyártják javarészt, így az iPhone-ok gyártása továbbra is méregdrága volna a vámtarifákkal.