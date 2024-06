Vlagyimir Putyin orosz elnök június 18-án és 19-én Észak-Koreába látogat, hogy megbeszéléseket folytasson Kim Dzsongunnal, ami tovább növeli a két páriává vált állam közti növekvő katonai együttműködéssel kapcsolatos aggodalmakat egy olyan időszakban, amikor Moszkvának nélkülözhetetlen szüksége van lőszerre az Ukrajna elleni háborújához – tájékoztatott hétfőn a The Washington Post.

De vajon joggal aggódik a világ?

Mindkét fél gyengíti a pacifista törekvéseket

„Abból a szempontból jogos az aggodalom, hogy az Észak-Korea elszigetelődését elősegítő szankciók csak akkor működnek, ha mindenki tartja magát ehhez. Aki elkezdi megszegni ezeket a megállapodásokat, az a többiek törekvéseit gyengíti. Erre kiváló példa, hogy legutóbb Vlagyimir Putyin luxusautót küldött Kim Dzsongunnak. Akkor is azért voltak felháborodva az államok, mert jelen kondíciók mögött feltétel, hogy luxusterméket senki nem ad, hiszen rengeteg diplomáciai erőfeszítés volt a szankciók mögött” – mondta az Economxnak Takácsy Dorka, Oroszország-szakértő.

A páros valószínűleg arra fogja használni a látogatást, hogy ismét nyilvános támogatást ígérjenek egymásnak, visszaszorítva az Egyesült Államok azon erőfeszítéseit, amelyek Putyint az ukrajnai inváziója, Kimet pedig az atomfegyverek és ballisztikus rakéták iránti törekvése miatt próbálják elszigetelni.

„Kétoldalú kapcsolataink fejlődésének lehetősége nagyon mély” – mondta Dimitrij Peszkov az Interfax szerint. A Kreml szóvivője hozzátette: „Úgy véljük, hogy a szomszédainkkal való jó kapcsolatok fejlesztése nem okozhat aggodalmat, és ezt senki sem vitathatja".

Ezzel kapcsolatban a lapunknak nyilatkozó szakértő úgy fogalmazott:

„Észak-Koreához közeledni Oroszországnak óriási presztízsveszteség. A saját biztonságpolitikai percepciója alapján Kim országát üzleti partnernek tekinteni soha nem volt jellemző, Észak-Korea még orosz szemmel is pária volt”.

Egymásra utalt kitaszítottak a háború és az éhezés árnyékában

Putyin útja egyébként viszonozza Kim tavaly szeptemberi, oroszországi látogatását, amikor az észak-koreai vezető országa az oroszokkal való kapcsolatát nevezte elsődleges prioritásának, és támogatást ígért Moszkvának az Ukrajna elleni „szent harcban”.

A Fehér Ház többször is azzal vádolta Észak-Koreát, hogy felszereléseket és lőszereket – köztük nagyjából 550 mérföld hatótávolságú ballisztikus rakétákat és rakétavetőket – küld Oroszországnak, így feltöltve az ukrajnai háborúhoz szükséges fogyatkozó készleteit. Észak-Korea ugyanis vélhetően hatalmas készlettel rendelkezik olyan elavult tüzérségi lövedékekből és rakétákból, amelyek kompatibilisek lennének az Ukrajnában használt egykori szovjet és orosz fegyverrendszerekkel, valamint olyan gyártási kapacitással, amely segítene Oroszországnak fenntartani a magas lőszer-égetési arányt, amíg a Kremlnek sikerül növelnie a hazai termelést.

„Nagyjából mindenki egyetért abban, hogy a tüzérségi lőszerekben kell keresni a helyzet kulcsát, ám orosz szempontból ez nem dicsőség. Ezt abból is látni, hogy Kim Dzsongunt a szankciók miatt sehol nem fogadnák szívesen, de egyébként nem is szeret utazni. Ez abszolút jellemző Putyinra is. Már a tavalyi találkozójuk is erre utalt: Putyin egészen az ország keleti széléig, Vlagyivosztokig utazott, hogy fogadja Kimet, ami annak a jele, hogy ebben a kapcsolatban Oroszország nem az a diktáló, domináns fél, mint aminek szeretné magát láttatni” – húzta alá Takácsy Dorka.

Az érdekbarátságból Putyin és Kim is hasznot húz Kép: Getty Images

Phenjan viszont a maga részéről arra törekszik, hogy fellendítse romokban lévő gazdaságát – a pandémiás elszigeteltség, illetve az évek óta tartó szankciók miatt pénzügyi nehézségekkel és élelmiszerhiánnyal küzd –, és hozzáférést kapjon Moszkva fejlett technológiájához, műholdas, valamint nukleáris fegyverprogramjaihoz.

A szeptemberi út során Putyin elvitte Kimet a Vosztocsnij kozmodromhoz, amely Moszkva úttörő űrtechnológiai törekvéseit szimbolizálja. Akkoriban amerikai és dél-koreai tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy Észak-Korea kritikus technológiákat kereshet Oroszországban Phenjan nukleáris és fegyverkezési ambícióinak fellendítésének érdekében.

„Az orosz-koreai kapcsolatnak van még egy igazán fontos alapja: Észak-Korea bármilyen ország közeledésre nyitott, aki a szankciók megkerülésében érdekelt. Nekik nagyon jól jön minden ilyen társulás, hiszen – bár nem sokat tudunk, de annyit igen, hogy – teljesen elszigetelődtek a világtól. A lőszereken kívül pedig mégiscsak van további olyan terméke, ami érdekelheti az oroszokat: ez a börtönviselt, rabszolgaként foglalkoztatottak munkaereje. Tudjuk, hogy Phenjan ilyen munkaerővel segítette Oroszországot, ők most gyártási munkafolyamatokban vesznek részt kényszermunkában orosz import által”

– osztotta meg lapunkkal Takácsy Dorka.

Kína, a szerelmi háromszög fura alakja

A nemzetközi sajtó a manapság divatos „bromance” kifejezéssel illeti a Putyin-Kim kapcsolatot, és ezt Kína nem igazán nézi jó szemmel. Olyannyira, hogy az orosz elnök kifejezetten Hszi Csin-ping kérésére halasztotta el tavaly phenjani útját. A kínai elnök szerint ugyanis nem vetett volna rájuk túl jó fényt, ha Putyin egyből Kimhez szaladt volna Pekingből.

Kína meglehetősen ellentmondásos szerepet játszik ebben a geopolitikai történetben. Az Oroszország-szakértő szerint miközben tudjuk, hogy az ukrán invázióhoz szállít alkatrészeket, törekszik arra hogy vörös vonalakat ne lépjen át. Szem előtt tartja például, hogy az Egyesült Államok, illetve a nyugat jelentős része komoly kereskedelmi partnerei, és nagyon vigyáz arra, hogy ezek a gazdaságilag fontos államok ne forduljanak el tőle. Mindeközben arra is rendkívüli módon ügyel, hogy Moszkvát ne idegenítse el.

Hszi Csin-ping helyzeti előnyben van, terelgetheti Putyint Kép: Getty Images

Kína most abban a szerencsés helyzetben van, hogy ő diktálhatja a feltételeket, hiszen Oroszország most számost tényező miatt kiszolgáltatott helyzetben van: háborúban áll, lőszerhiánnyal küszködik, teljesen elszigetelődött a világtól politikailag és ideológiailag is.

Ennek ellenére Putyin és a Kreml úgy adja el a kapcsolatot, mintha autoriter vezetők együtt emelkednének fel a nyugati hegemónia ellen.

Azért ez messze nem kiegyensúlyozott kapcsolat – teszi hozzá Takácsy Dorka –, erős asszimmetria van Kína javára. Moszkva nagyon szeretné tovább erősíteni a kínai kapcsolatát, utóbbi azonban nagyon óvatos, csak addig megy el, amíg nem számíthat nyugati szankciókra.