Ausztrália nagyrészén ismét erősödő hőhullám tarol, ami megnövelte a bozóttüzek kockázatát. A legmagasabb veszélyességi besorolásnak számító „extrém” hőhullám-riasztások vannak érvényben Nyugat-Ausztrália egyes részein, és kiterjesztették Dél-Ausztráliára is, míg Queensland, Új-Dél-Wales és az Északi Területen „súlyos” figyelmeztetések léptek érvénybe – írta meg a Reuters.

Pilbara bányászvárosban, Paraburdooban, az állam fővárosától, Perthtől északra, 48 C-os legmagasabb hőmérsékletet jeleztek előre, több mint hét fokkal az átlagos januári maximum felett, ami 45,7 C volt. Ausztrália legmagasabb mért hőmérsékletét, 50,7 C fokot 2022. január 13-án regisztrálták a pilbarai Onslow repülőtéren.

A keleti parton Új-Dél-Wales fővárosának egyes részein is 40 C fokra készülnek, ami csaknem 10 fokkal meghaladja a januári átlagos maximumot.





A meleg, száraz időjárás egyes területeken megnövelte a bozóttüzek kockázatát pont az El Nino idején, amely jellemzően szélsőséges jelenségekhez, például erdőtüzekhez, ciklonokhoz és aszályokhoz vezethet.

Az elmúlt két évben Ausztráliában visszafogott volt a bozóttüzek nagysága a 2019-2020-as „fekete nyárhoz” képest, amikor a lángok egy Törökország méretű területet pusztítottak el, 33 embert, és több mint 3 milliárd állatot öltek meg.