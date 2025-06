Június 28-án lép életbe az Európai Hozzáférhetőségi Törvény (EAA), amely teljes digitális akadálymentesítést ír elő a közszolgáltatások számára – így a banki ügyintézésre is.

A Biztos Döntés szerint a változás különösen látványos lesz az ATM-eknél: a következő másfél évben ugyanis több mint ezer új bankautomatát kell telepíteni országszerte, jellemzően olyan 500 fő feletti településeken, ahol eddig nem volt lehetőség készpénzfelvételre.

Az újonnan kihelyezett ATM-eknek már meg kell felelniük a digitális hozzáférhetőség szigorú szabályainak: képernyőolvasó-kompatibilitás, állítható betűméret és kontraszt, egyszerű nyelvezet jellemzi majd őket. Emellett nem lehet kötelezővé tenni az ujjlenyomat- vagy arcfelismerés használatát. A szolgáltatóknak mindig alternatív, biztonságos belépési módot is kínálniuk kell. Kérésre a tájékoztató anyagokat más formában – például Braille-írással – is elérhetővé kell tenni.

A fejlesztések különösen fontosak az idősebb, illetve fogyatékossággal élő lakosság számára. A változás ezen kívül a bankok weboldalaira, mobilalkalmazásaira és ügyfélszolgálati folyamataira is vonatkozik.

A beruházás nagyságrendje több mint 4 milliárd forintra tehető, a bankoknak pedig a technológiai fejlesztések mellett arról is gondoskodniuk kell, hogy az automaták fizikailag is elérhetők legyenek például kerekesszékkel – ez pedig az önkormányzatokat is kihívások elé állítja.

A cél világos: egyenlő hozzáférés mindenki számára – legyen szó idős emberekről, látás- vagy hallássérültekről, vagy egyszerűen csak olyanokról, akik korábban nem fértek hozzá kényelmesen a saját pénzükhöz.