Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban Észak-Macedóniából jelentkezett be. Beszélt a gazdasági semlegességről, az Európai Uniós versenyképességi paktumról, az árvízvédelem sikerességéről, az amerikai elnökválasztásról is. Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs '56-os hősökre tett kijelentését is megmagyarázta a műsorban.