Már ma benyújthatja Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentnek a szuverenitási törvényt – értesült fideszes forrásokra hivatkozva az atv.hu.

„Megvédjük magunkat a szuverenitásunkat aláásó külföldi kísérletektől, a Brüsszelből és Washingtonból egyszerre támadó Soros-birodalommal szemben is (…) Elvárjuk a parlamenti képviselőinktől, hogy alkossák meg Magyarország szuverenitásvédelmi szabályait, fel, egészen az alkotmányig”

– jelentette ki a Fidesz szombati kongresszusán Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is elmondta: nagy vitára számít a készülő szuverenitásvédelmi törvényről.

A lap úgy tudja, a szuverenitásvédelmi törvény mellett a kormányzati terveknek megfelelően a Btk. módosítása is érkezik: a választói akarat tiltott befolyásolása kiegészül azzal, hogy aki választáson indul és külföldi támogatást fogad el, akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Kocsis Máté még június végén, az Indexnek adott interjújában jelentette be, hogy készülőben van egy szuverenitásvédelmi törvény. Ekkor Kocsis Máté kifejtette:

az elmúlt harminchárom évben konszenzus volt a politikai pártok között abban, hogy külföldi pénzből nem lehet politikai kampányt finanszírozni, ezáltal hatalomhoz jutni, ugyanis az az ország szuverenitásának a feladását jelentheti. Ezt a konszenzust a baloldal felrúgta, trükkök százaival. Ma már teljesen világos: ha ők nyerik meg a 2022-es választást, akkor lényegében amerikai baloldali milliárdosok akarata szerint alakult volna kormány Magyarországon. Ez lett volna a dollárkampány ára.

Tehát erre a kormányzati meglátásra a válasz a szuverenitási törvény benyújtása, amelyet még az őszi ülésszakban tárgyalhat és fogadhat el az országgyűlés.

A Fidesz frakcióvezetője a Századvég múlt heti szuverenitás konferenciáján már annyi részletet elárult a kormány legújabb „szuverenitási projektjéről", hogy a választási eljárási törvény módosítását is tervezik, hogy a civil szervezetekre és szervezeteikre is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a választásokon induló pártokra. Valamint egy olyan független intézmény felállítását is tervezik, amely a külföldi beavatkozásokat vizsgálja.