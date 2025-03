Száraz István eladta azt a cégét, amely a Culinaris nevű bolthálózatot is ellátja, vagyis a Culinaris Wholesale Kft.-t – erősítette meg több forrás a Válasz Online-nak.

Arról már ellentmondásos információkat hallottunk, hogy a kiskereskedelemmel foglalkozó Culinaris Retail Kft. eladásáról megállapodott-e már, de hogy tárgyalt arról is potenciális vásárlókkal, az elég biztosnak tűnik.

Az első Culinaris kisbolt 2003-ban nyílt, ez volt az egyik első „prémium kategóriás delikát bolt”, ahogy a sajtó nevezte, azaz jó minőségű és Magyarországon különlegesnek számító élelmiszereket és italokat forgalmazott. Az alapító-tulajdonos Oláh Bogáthy Zoltán a reklámiparból váltott a különleges közértek felé, és vállalkozását 2020 őszén adta el Száraz Istvánnak.

Mostanra három prémium közért,

egy alkoholos italokat forgalmazó üzlet

és egy nagykereskedő cég része a Culinaris-csoportnak.

Az utóbbi más boltokat, illetve éttermeket és szállodákat szolgál ki nyalánkságokkal.

Száraz tehát ezt biztosan eladta, és bár a vevő nem kívánt a lapnak nyilatkozni, az kiderült, hogy

április második felében zárják az üzletet, és akkoriban lesz róla bejelentés a sajtónak is.

Hogy a vevők boltokat is átveszi-e, azt nem tudni biztosan. Ha nem venné át, akkor át kell alakítani a mostani cégstruktúrát, mert a kisboltokat működtető Culinaris Retail Kft. tulajdonosa a nagykereskedő Culinaris Wholesale Kft., azt pedig a Dry Import Kft. birtokolja, vagyis a mostani állás szerint a nagykerrel menniük kellene a kiskereskedéseknek is.

Száraz István a Matolcsy-klán többi tagjához hasonlóan Matolcsy György MNB-elnöksége alatt lépett nagyot előre. Matolcsy Györgynek március 1-én járt le a megbízatása a jegybank élén, azóta pedig a hozzá köthető kör zuhanórepülésbe került. Az Állami Számvevőszék feljelentésekkel zárta le az MNB-alapítványok gazdálkodásának átvilágítását, hűtlen kezelés miatt zajlik a nyomozás. Az MNB alá kitolt sok száz milliárd forintnyi közpénz nagy része az elmúlt években eltűnt, miközben a kis Matolcsy baráti köre óriási megrendeléseket kapott.

Száraz István az elmúlt hetekben már eladási listára tette a balatonakarattyai panzióját is, amire korábban 42 millió forint állami támogatást kapott, most pedig a jelek szerint a Culinarisból is távozik.

Érdekes, hogy Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter csütörtökön azt mondta: az elmúlt 15 évben a Fidesz lehetőséget teremtett mindenki számára, aki dolgozni akart, igyekvő volt, szorgalmas volt fiatalként, munkavállalóként és vállalkozóként is.

Voltak, akik ezzel éltek, és voltak, akik visszaéltek. Azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról, annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani

– fogalmazott.

Szerinte vannak vállalkozók, akik az elmúlt 15 évben meggazdagodtak, erősebbek lettek, több embernek adnak munkát. Hogy ők az előállított javakkal egy közösség javára is gazdálkodnak, vagy csak a saját javukra van hőzsidőzsi, az egy másik kérdés.