Pécs városában átfogó közlekedésbiztonsági fejlesztés zajlott, amelynek keretében

öt városrészben összesen 30 új gyalogátkelőhelyet hoztak létre.

A Magyar Építők beszámolója szerint a munkálatok során figyelembe vették a lakossági igényeket és a balesetveszélyes helyszíneket, valamint az ipari területek és iskolák környékét. Az STRABAG kivitelezésében, alvállalkozók bevonásával valósult meg a projekt, amely a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében több fejlesztést is magában foglalt.

A projekt során

a keleti városrészben,

a Déli Ipari Parkban,

Kertvárosban,

Uránvárosban

és mecseki területeken építettek új zebrákat, a költségeket egyenlően osztották fel a különböző területek között.

A kivitelezés a forgalomterelési terv és a lakossági igények alapján történt, egy időben több helyszínen is dolgoztak a kivitelezők, így a munka zökkenőmentesen haladhatott.

A fejlesztések nemcsak a gyalogosok számára biztosítanak biztonságos átkelési lehetőséget, hanem a közlekedési hatóság előírásai alapján járdaépítést, közvilágítás fejlesztését, valamint forgalomirányító jelzőlámpák telepítését is magukban foglalják. Külön figyelmet kaptak a gyárak és iskolák környéki gyalogosátkelők, illetve a forgalmas csomópontok, mint a Siklósi és Béke út, ahol „hajóárbóc” szerű lámpaoszlopokat is elhelyeztek.

A fejlesztésekkel egyidejűleg a közvilágítást is korszerűsítették, van, ahová okos zebra rendszert is telepítettek, amelyek a gyalogosok mellett az autósok biztonságát is segítik.

Sötétedés után az okoszebra fényvillogói, gyalogosérzékelői segítik a környéken áthaladó autósokat.

A tervek szerint a munkálatok várhatóan májusban fejeződnek be.