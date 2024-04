A Napenergia Plusz Program mellett újabb célzott támogatási programokon dolgozik a kormány, továbbá vizsgálják a legalább egy szivattyús energiatározó megépítésének lehetőségét is – mondta el az Economxnak adott interjúban az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Steiner Attila lapunknak arról is beszélt, hogy továbbra is változékony energiapiaci kilátásokkal kell számolnunk, és jobban járunk, ha a rosszabbra készülünk fel, majd pozitívan csalódunk.