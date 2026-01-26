Ugyan a hivatalos munkanélküliségi mutatók kedvezőek, a strukturális munkaerőhiány egyre élesebben jelentkezik az építőipar, a mezőgazdaság, valamint az élelmiszerfeldolgozó- és logisztikai szektorokban. A megfelelő képzettségű munkaerő hiánya gyakran akadályozza a megrendelések teljesítését és a termelés zavartalan működését.

A munkaerő-kölcsönzés és a külföldi munkavállalók bevonása önmagában nem probléma – sőt, sok esetben ez az egyetlen reális megoldás. A kockázat ott kezdődik, amikor mindez átgondolatlanul, kizárólag operatív kényszerből történik

– mutatott rá Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

A korábbi tapasztalatok szerint a cégek gyakran alábecsülik a munkaerő-kölcsönzés és a külföldi foglalkoztatás komplexitását. A tényleges munkavégzés helye, az adóügyi illetőség, a járulékfizetés országa, valamint a munkáltatói jogkörök megosztása mind olyan tényezők, amelyek hibás kezelése komoly kockázatokat hordozhat.

Egy rosszul kialakított konstrukció nemcsak adókockázatot, hanem munkaügyi bírságot vagy akár több országot érintő jogvitát is eredményezhet. A hatóságok egyre inkább ezekre az összetett foglalkoztatási modellekre fókuszálnak – tette hozzá Bagdi Lajos.

A munkaerő-kölcsönzés akkor válik valódi megoldássá, ha nem ideiglenes kényszermegoldásként, hanem tudatosan felépített modellként jelenik meg a cég működésében. Ilyen lehet például, ha:

a munkaerőigény szezonális vagy projektalapú,

a munkavégzés helye és időtartama pontosan meghatározott,

a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő szerepe szerződésben egyértelműen rögzített,

az adó- és járulékfizetés kérdéseit előre tisztázzák.

Kockázatot jelenthet ugyanakkor, ha a kölcsönzés tartós megoldássá válik anélkül, hogy a foglalkoztatási struktúra tükrözné a valós működést, vagy ha a külföldi munkavállalók esetében nem megfelelően kezelik az adóügyi illetőség és a társadalombiztosítás kérdését.

Ennek fényében azok a vállalatok lesznek sikeresek 2026-ban, amelyek a munkaerőhiányt

integráltan, HR-, adó- és jogi szempontból átgondolt megoldásokkal kezelik, nem csupán gyors

tűzoltásként. A szakértők szerint a megelőzés minden esetben olcsóbb és hatékonyabb, mint egy utólagos bírság vagy peres eljárás. A tudatos munkaerő-kölcsönzési és külföldi foglalkoztatási konstrukciók hosszú távon stabilitást, kiszámíthatóságot és versenyelőnyt jelentenek.