Ugyan a hivatalos munkanélküliségi mutatók kedvezőek, a strukturális munkaerőhiány egyre élesebben jelentkezik az építőipar, a mezőgazdaság, valamint az élelmiszerfeldolgozó- és logisztikai szektorokban. A megfelelő képzettségű munkaerő hiánya gyakran akadályozza a megrendelések teljesítését és a termelés zavartalan működését.
A munkaerő-kölcsönzés és a külföldi munkavállalók bevonása önmagában nem probléma – sőt, sok esetben ez az egyetlen reális megoldás. A kockázat ott kezdődik, amikor mindez átgondolatlanul, kizárólag operatív kényszerből történik
– mutatott rá Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
A korábbi tapasztalatok szerint a cégek gyakran alábecsülik a munkaerő-kölcsönzés és a külföldi foglalkoztatás komplexitását. A tényleges munkavégzés helye, az adóügyi illetőség, a járulékfizetés országa, valamint a munkáltatói jogkörök megosztása mind olyan tényezők, amelyek hibás kezelése komoly kockázatokat hordozhat.
Egy rosszul kialakított konstrukció nemcsak adókockázatot, hanem munkaügyi bírságot vagy akár több országot érintő jogvitát is eredményezhet. A hatóságok egyre inkább ezekre az összetett foglalkoztatási modellekre fókuszálnak – tette hozzá Bagdi Lajos.
A munkaerő-kölcsönzés akkor válik valódi megoldássá, ha nem ideiglenes kényszermegoldásként, hanem tudatosan felépített modellként jelenik meg a cég működésében. Ilyen lehet például, ha:
- a munkaerőigény szezonális vagy projektalapú,
- a munkavégzés helye és időtartama pontosan meghatározott,
- a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő szerepe szerződésben egyértelműen rögzített,
- az adó- és járulékfizetés kérdéseit előre tisztázzák.
Kockázatot jelenthet ugyanakkor, ha a kölcsönzés tartós megoldássá válik anélkül, hogy a foglalkoztatási struktúra tükrözné a valós működést, vagy ha a külföldi munkavállalók esetében nem megfelelően kezelik az adóügyi illetőség és a társadalombiztosítás kérdését.
Ennek fényében azok a vállalatok lesznek sikeresek 2026-ban, amelyek a munkaerőhiányt
integráltan, HR-, adó- és jogi szempontból átgondolt megoldásokkal kezelik, nem csupán gyors
tűzoltásként. A szakértők szerint a megelőzés minden esetben olcsóbb és hatékonyabb, mint egy utólagos bírság vagy peres eljárás. A tudatos munkaerő-kölcsönzési és külföldi foglalkoztatási konstrukciók hosszú távon stabilitást, kiszámíthatóságot és versenyelőnyt jelentenek.
Máig fáj a megalázó kettős adóztatás, gyors megoldásban bíznak Nagy MártonékTavaly január elsejétől a gyakorlatban is hatályon kívül helyezték az 1979-ben kötött magyar-amerikai kettős adóztatást kizáró egyezményt, miután azt a Biden adminisztráció 2022-ben egyoldalúan felmondta. Eközben hasonló megállapodás még mindig él Oroszország, illetve az Amerikai Egyesült Államok között. A helyzet mielőbbi orvoslását reméli Donald Trumptól Nagy Márton.
Bővebben>>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!