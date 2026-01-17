Összejátszanak a nagyhatalmak? Donald Trump agresszív grönlandi politikája egyértelműen gyengíti a NATO-szövetséget, ami miatt védelempolitikai szakértők szerint nemcsak Ukrajna, hanem az északon
Oroszországgal határos Norvégia is különösen aggódhat.
Mégpedig a fennhatósága alatt álló Svalbard-szigetcsoport (Spitzbergák) miatt a Jeges-tengeren, amire Vlagyimir Putyin régóta feni a fogát. A különleges arktiszi területet a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat is azonosította egy
lehetséges helyszínként, ahol a világháború kezdődhet
– emeli ki a Morgenpost.
Történelmi következményeket emlegetnek
Ismert, az amerikai elnök belehúzott a külpolitikába az új évben, bár nem éppen az ígért békemisszió irányába: a Venezuela elleni támadások után, Irán szorongatása mellett, megerősítette az Egyesült Államok igényét a Dániához tartozó Grönland szigetére, amit ha szükséges, erőszakkal érne el.
Az a tény, hogy Amerika ilyen nyomást gyakorol egy NATO-szövetségesre, fokozott készültségbe helyezte Európát. Megírtuk: több tagország úgy döntött, kis létszámú katonai kontingenst telepít Grönlandra – Dániával együtt Németország, Svédország, Franciaország, Nagy-Britannia, Hollandia és Norvégia közösen készül egy erőfitogtató hadgyakorlatra.
Péntek este egy, tizenöt német katonából álló felderítő csapat már partra szállt, hogy felmérjék a német fegyveres erők esetleges bevetésének körülményeit. Bár a Fehér Ház már közölte: az európai katonák állomásozása nem befolyásolja Trump döntéseit.
A népe sem támogatja az elnök törekvéseitA ZDF köztévé friss, „Politbarometer” közvélemény-kutatása szerint a németek 78 százaléka úgy véli, hogy Trump politikája veszélyezteti a NATO további fennállását. A CNN új felmérése szerint pedig az amerikaiak háromnegyede ellenzi, hogy az Egyesült Államok átvegye az irányítást a Dániához tartozó sziget felett.
Egy Grönland elleni támadás egyúttal a NATO végét is jelentheti: Boris Pistorius német védelmi miniszter például „történelmi következményekről” beszélt, ha Trump beváltaná a fenyegetéseit.
"Bár a legtöbb elemző jelenleg valószínűtlennek tartja az amerikai katonai csapást,
már a fenyegetőzés is rossz vért szül, rosszabbat, mint gondolnánk
– fejtette ki Tobias Etzold németországi politológus és Észak-Európa szakértő, aki évek óta kutatja a nemzetközi védelempolitikát.
Trump az orosz elnök kezére játszik?
Titkosszolgálati forgatókönyvek szerint ugyanis Trump Grönlanddal kapcsolatos lépései azért is lehetnek olaj a tűzre, mert miközben feszültté teszi a transzatlanti kapcsolatokat, arra ösztönözhetik Putyint, hogy tovább fokozza erőszakos területi politikáját.
A NATO meggyengítése felgyorsíthatja az orosz elnök azon törekvését, hogy előremozdítsa Svalbarddal kapcsolatos ambícióit – mondta a szakértő a Ruhr24-nek.
Gyöngyszem "vadészakon"A Svalbard-szigetcsoport a norvég szárazföld partjaitól körülbelül 600 kilométerre északra fekszik a Jeges-tengeren. Az 1920-as Svalbard-egyezmény óta Norvégia szuverenitást gyakorol a terület felett, amely évszázadok óta különböző nemzetek bázisaként szolgált, például a szénbányászat és a halászat terén.
Erre pedig szemet vetett a Kreml ura: már nem egyszer megkérdőjelezte Norvégia szuverenitását, és az évek alatt többször provokált, például orosz veteránokat vonultattak fel Svalbardon – mutatott rá Etzold. Márpedig a kockázati elemzések alapján az elemzők úgy látják,
Trump ambíciói Putyin malmára hajtják vizet,
aki a grönlandi vita árnyékában lecsaphat a szigetcsoportra, hogy tesztelje a NATO-t. Ugyanis a Svalbard elleni támadás a NATO-szerződés 5. cikkelye alá esne, a szövetségesek kötelesek lennének segítséget nyújtani Norvégiának.
Ez pedig
nagy lépéssel közelebb vinne a világháborúhoz
– vélekedett a szakértő.
A Kreml nem hátrál, egyelőre nem lesz béke
Norvégia jelenleg a szorosabb európai együttműködés felé hajlik: a grönlandi hadgyakorlaton való részvétel mellett például Németországgal közösen a legmodernebb tengeralattjárókat építi, és német Leopard tankokat vásárol – ez egyfajta kritikája is annak, hogy Európa sokáig túlságosan támaszkodott az amerikai védelemre.
Egy másik szakértő azt is felvetette: rés a pajzson, hogy – mivel a szövetségesek jelenleg rengeteg erőfeszítést tesznek az Északi-sarkvidékért, – nem marad elég kapacitás Ukrajna biztonsági garanciáinak nyújtására. Robin Allers, az oslói Norvég Védelmi Főiskola professzora szerint a NATO északi szárnyának biztosítása mellett a keleti szárnyon tomboló front védelme pedig fontosabb lenne, főként, hogy Putyin újabb kemény üzenetet küldött Moszkvából.
Megírtuk: az orosz vezető legújabban megerősítette, hogy nem hátrál meg, céljait Ukrajnában továbbra is el akarja érni. Ez nagy eséllyel azt jelenti, hogy a háromoldalú béketárgyalásokellenére
a háború lezárása az ő napirendjén egyelőre nem szerepel.
