A nemzeti petícióval Orbán Viktor szerint Brüsszelnek lehet majd üzenni, hogy „nem fizetünk”. A miniszterelnök Facebook-bejegyzése szerint három ügyben lehet véleményt nyilvánítani:

nem fizetjük az orosz-ukrán háborút,

nem fizetjük Ukrajna működését a következő tíz évben,

és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt.

A petícióhoz csatolt képen Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Manfred Weber látható: az ukrán elnök középen áll, nyújtja a markát, mintha pénzt kérne, míg Von der Leyen és Weber a tenyerére mutogat.

Orbán Viktor egy korábbi bejegyzésében azt közölte, hogy a petíció a „brüsszeli háborús terv” finanszírozása ellen indul. Hozzátette: Ukrajna szerinte 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, amit a brüsszeli intézmények a tagállamoktól - így Magyarországtól is - akarnának beszedni.

A Politico a terv részleteiről beszámolva azt írta: az Európai Unió, az Egyesült Államok és olyan nemzetközi pénzügyi intézmények, mint az IMF és a Világbank összesen 500 milliárd dollárnyi forrást vállalnának, amelyhez az EU 2028 utáni hétéves költségvetéséből további 100 milliárd eurós csomag társulna, garanciák mellett megnyitva egy mintegy 2000 milliárd eurós beruházási keretet.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón azt mondta: a februárban induló nemzeti petíció eredménye az európai uniós tanácskozásokon fogja a kormány pozícióját erősíteni, tehát nem kampányeszköz. Megjegyezte, 2022-ben, 2023-ban is élt a kormány hasonló eszközökkel, amikor a választások még messze voltak.