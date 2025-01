A nemzetgazdasági miniszter szerint új aranykor köszönhet be Donald Trump elnöki beiktatásával, a magyar-amerikai kapcsolatok átrendeződnek. Nagy Márton a közösségi médiában megjelent videójában számolt be arról, hogyan profitálhatnak a magyar családok és a vállalkozások Donald Trump elnökségéből. Mindenekelőtt idén véget érhet az orosz-ukrán háború, és a béke fizikai- és gazdasági biztonságot fog nyújt majd a családoknak és a vállalkozásoknak. Ez bizalmat jelent, a lakosság számára nagyobb fogyasztást, a vállalkozások számára pedig nagyobb beruházási kedvet hozhat.

Nagy Márton a videóban beszélt arról is, hogy a Trump-kártyát ennél jobban is ki kell használnunk:

Helyre kell állítani a kettős adóztatásról szóló megállapodást, a vízumszabályokat enyhíteni kell az USA-ba, helyre kell állítani a közvetlen járatokat Budapest és a legfontosabb amerikai városok között, mint például New York vagy Washington, de talán a negyedik a legfontosabb, hogy újra szeretnénk az Egyesült Államokat a TOP 3-as legnagyobb befektetőként üdvözölni Magyarországon.

A nemzetgazdasági tárca nem véletlenül tette első helyre az 1979-ben kötött magyar-amerikai kettős adóztatásról szóló egyezmény helyreállítását, amelynek egyoldalú felmondása a Biden-adminisztráció által, anno fájó mélyütésként érte a magyar gazdaságpolitika irányítóit és minden érintett állampolgárt és vállalatot. Mindez úgy történt meg velünk, hogy az ehhez hasonló egyezmény még mindig él Oroszország, illetve az Amerikai Egyesült Államok között.

Dupla teher

Az Economx a John Lukács Intézet, „Az amerikai elnökválasztás hatása a magyar külpolitikára és a külgazdasági mozgástérre” címmel megrendezésre került decemberi háttérbeszélgetéséről úgy írt, a magyar-amerikai kétoldalú gazdasági kapcsolatokban az egyik leglátványosabb, és talán a legkönnyebben végrehajtható elem lehetne a kettős adóztatás megszüntetése.

„Senki ne gondolja azt, hogy ez valamilyen távoli, multikra vonatkozó megállapodás. Alapvetően hátrányba kerül az, aki például Apple részvényt vásárol, és azon nyereséget ér el, hiszen lehet, hogy kétszer kell adóznia utána. Ez egy rendkívül sajnálatos dolog, és az Amerikai Egyesült Államokban sem értik, ez hogy következett be. Azt gondolom ki kell emelni, hogy a gazdasági kapcsolatok esetében nem mindig volt barátságos a viszony, mármint ami a legfelső szintű együttműködést és a politikát illeti” – fogalmazott Pásztor Szabolcs, az NKE ÁNTK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék egyetemi docense.

Bajban a tengerentúlon élő magyarok, nem lehet megúszni a dupla adót Komoly kihívásokkal szembesülnek az Amerikában élő magyar állampolgárok az USA-val kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény megszűnése után.

Korábban, ha egy magyar befektető amerikai részvényt vásárolt a tőzsdén és az után osztalékot kapott, akkor az osztalékjövedelem kapcsán 15 százalék amerikai forrásadót kellett fizetnie, további magyar személyi jövedelemadó kötelezettség pedig nem is terhelte.

Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group szakértője az Economxnak elmondta, hogy az egyezmény megszűnésével 2024-ben már 30 százalékos forrásadó terhelte a magyar befektetőt és további 5 százalék magyar személyi jövedelemadó is fizetendő, így a teljes adóteher 35 százalékos lett.

Ügyes lavírozás

Pásztor Szabolcs beszámolt arról is, hogy üzleti vonalon továbbra is komoly az érdeklődés Magyarország iránt: „Washingtonban elismerik azt, hogy mennyire jó, hogy 15 százalékos a személyi jövedelemadó, illetve 9 százalékos a társasági adó nálunk. Szeretik arrafelé, hogy alacsonyak és átláthatóak az adókulcsok, de nyilván van itt egy mögöttes más olvasat is, hiszen nem mindenkinek tetszik Magyarországon az, hogy „flat rate” van a személyi jövedelemadóból, illetve a társasági adóból is. A multinacionális vállalatok azonban azt szeretik, hogyha átlátható, nem bonyolult az adórendszer, meg ráadásul az sem nagy probléma náluk, hogyha mondjuk nem kell nagyon sok társasági adót fizetni”.

Az NKE docense jelezte azt is, hogy az amerikai nagyvállalatok nagyon szeretik a magyar munkaerőt, hiszen az megbízható, jól felkészült. „Amit az amerikai menedzserek mindig kiemelnek: ha azt mondják a magyar munkavállalónak, hogy 6-kor reggel kezdődik a műszak, akkor természetesen 6 óra előtt mindenki megjelenik, tehát nincsen probléma a fegyelemmel és egyébként a következetességgel”.

Pásztor felhívta a figyelmet arra, hogy ügyesen érdemes majd lavíroznia a magyar gazdaságpolitikának, külgazdaságnak, illetve a magyar kormányzatnak az országba érkező kínai és amerikai tőkebeáramlás kapcsán.