Rusvai Miklós virológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a madárinfluenza általában a madárvonuláshoz kötődik. Mint mondta, 2025 rendkívüli évnek számít, mivel számos vízimadár áttelelt, és elsősorban ezek a madarak a H5N1 hordozói.

Januárban, februárban és március elején is voltak esetek, ezért várhatóan a híradásokban többször szerepel majd, hogy magyarországi baromfitelepeket fel kellett számolni, mert madárinfluenzával fertőződtek, hiszen a madárvonulás valójában még zajlik

- nyilatkozta a virológus az InfoRádiónak.

Először mutatták ki a madárinfluenzát emberen Mexikóban, egy hároméves kislány bele is halt a betegségbe - közölte az ország egészségügyi minisztériuma. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a H5N1 típusú madárinfluenzát a szomszédos Egyesült Államokban tavaly 70 emberen mutatták ki. Ezzel kapcsolatban Rusvai Miklós kiemelte:

szerencsére Magyarországon emberi fertőzés és haláleset nem történt.

Hozzátette azt is, hogy a fenti volt az első hivatalosan felismert és elismert eset Mexikóban, lehet, hogy volt már korábban is, de akkor azt nem vizsgálták ki. Mint mondta még, nem számít újdonságnak, hogy embereken is kimutatható a H5N1 típusú madárinfluenza,

az utóbbi húsz évben legalább ezer haláleset történt világszerte számos országban, ugyanakkor Magyarországon még nem fordult elő.

Az Egyesült Államokban is az idén detektálták az első halálesetet, és ott már több mint hetven regisztrált, hatóság által elismert emberi megbetegedés történt, de a professzor szerint nagy valószínűséggel többen fertőződtek meg. Az Egyesült Államokban komoly problémát okoz a madárinfluenza, ott már tojáshiány is kialakult a baromfiállományok kiirtása és zárlat alá helyezése miatt. Rusvai Mikós szerint nem meglepő, hogy átterjedt Mexikóra is a járvány.

Felhívta a figyelmet, hogy

a H5N1-től az emberek nem fertőződnek meg könnyen.

Ez a vírus még nem igazán alkalmazkodott az emberi szervezethez, és az emberi sejteknek a felszíni receptoraihoz, ezért nem tud könnyen fertőzést előidézni, ezt az is bizonyítja, hogy emberről emberre nem terjed - közölte. A virológus megemlítette azt is, hogy a szakemberek egyelőre nem tudják biztosan, hogyan került a gyerek közvetlen kontaktusba madarakkal, hiszen a családtagjai nem voltak fertőzöttek.

Európában is sok fertőzés történt, Rusvai Miklós biztos abban, hogy már idén is igazoltak emberi fertőzést is a kontinensen, a madárállományok fertőződése pedig rendszeres.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján fellelhető adatok szerint folyamatosak a madárinfluenza-kitörések Magyarországon, egy március közepi közlemény szerint például a madárinfluenza vírus jelenlétét mutatták ki Pest vármegyében: Törtel településen található, nagyjából 1650 egyedet számláló tömőlúd telepen a megemelkedett elhullás és a jellegzetes idegrendszeri tünetek adtak okot a betegség gyanújára. A Nébih laboratóriuma igazolta a vírus H5N1 altípusát, az érintett állomány felszámolása már a gyanú alapján megkezdődött. A járványügyi előírásoknak megfelelően a gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védő-, valamint a 10 km sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzetet.

A Nébih ekkor ismételten felhívta az állattartók figyelmét, hogy

az országban továbbra is jelen lévő madárinfluenza vírus bárhol, így azokon a területeken is újra megjelenhet, ahol korábban már sikerült felszámolni a betegséget.

Mint írták, a járványügyi fegyelem éppen ezért sehol sem lazulhat, hiszen a baromfitelepeket kizárólag a biológiai biztonsági intézkedések maradéktalan és következetes betartásával lehet minimálisra csökkenteni.