A magyar vizsla az utóbbi években hazai és nemzetközi szinten is rendkívül népszerű. A gazdák gyakran választják családi kedvencnek ezt a kutyafajtát, köszönhetően a könnyen kezelhetőségének. A probléma azonban az, hogy egészségügyi problémákkal is járhat hosszú távon a fajta átalakulása. A We love Dogz oldalán a tenyésztők kifejtették:

A magyar és a német vizsla közötti legnagyobb különbség az, hogy a német vizsla előnyben van egészségesség szempontból.

A magyar vizsla esetében kezd elfelejtődni a vadászkutya jelleg, és a gazdák számára pozitív tulajdonságok leginkább azért alakultak ki, mert erre formálták ki a fajtát.

A hobbitartóknak egy idő után az idegrendszer leromlásával és egyfajta degeneráció kockázatával kell számolniuk, sajnos ezek a tendenciák már sok magyar vizslánál észlelhetőek.

A legjobb, ha már a kölyökvásárlásnál is azokat a tenyésztőket választjuk, akik a magyar vizsla erényeit és kiváló tulajdonságait őrizik, derül ki a szakportál cikkéből.