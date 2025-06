Szombaton elindul a strandszezon az egyik legjobb ár-érték arányú Balatonhoz közeli termálfürdőben is, ahol a nyitónapon ingyenes a belépés – számol be a Termál Online.

Azt írják, a Marcaliban található létesítmény egész évben látogatható, ugyanakkor a szabadtéri medencéik csak szezonálisan vannak nyitva.

Idén a strandnyitásra június 7-én, szombaton kerítenek sort, ekkor díjmentesen használható a fürdő.

Többek között csirkés ételek főzőversenyével és más programokkal várják az odalátogató fürdővendégeket. Ezt közösségi oldalukon is tudatták.

A portál felidézte, a termálvizük már régóta gyógyvíznek számít, 2022-ben pedig megkapták a gyógyfürdő címet is. A Marcali Városi Gyógyfürdő fedett részében úszómedence, tanmedence, egy kisebb gyógymedence és jakuzzi is helyet kapott. A strandszezon beköszöntével pedig a felhozatal szabadtéri termál- és gyógymedencékkel, tanmedencével, gyerekpancsolóval bővül. Plusz még egy úszómedencével is gazdagodik a kínálat június végétől.

Mint írják, kimondottan kedvező árakkal várják a vendégeiket:

a napi felnőtt belépő 3000 forint, míg a gyerekek, diákok és nyugdíjasok belépése 2100 forintba kerül.

Ahogy azt megírtuk, Pest vármegyében volt olyan hely, ahol már májusban megnyitották kapuikat a fürdőzők előtt, másutt kivárnak a pünkösdi hétvégéig.