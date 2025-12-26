Naposabb, száraz év végével kalkulálhatunk hideg éjszakákkal, de a nappali csúcshőmérséklet nem változik érdemben.

A látási viszonyok javulnak. A délnyugati országrészben tovább csökken a felhőzet, de a határ közelében maradhatnak tartósan borult tájak, illetve napközben az északkeleti harmadban is befelhősödik az ég

– ismertette a HungaroMet.

A meteorológusok szerint másutt az időszakosan megnövekvő, átmenetileg akár meg is vastagodó fátyolfelhőzet mellett általában többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között várható. Késő estére -4 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Szombattól általában derült lesz az ég, de főként az északkeleti, keleti tájakon felhős lehet az idő, illetve helyenként zúzmarás köd is képződhet. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet az északnyugati és északkeleti tájakon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4, 0 fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.

Vasárnap észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, ami miatt felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel.

