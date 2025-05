Hétfőn a délnyugati tájakon csak lassan csökken a felhőzet, sőt a határ mentén egész nap borult maradhat az ég, ott szemerkélő eső, szitálás még délután is előfordulhat. Másutt napközben gomolyosodik a felhőzet, illetve gomolyfelhők képződnek, így többórás napsütés is várható, és az északkeleti tájakon helyenként záporok is kialakulhatnak. Napközben több helyen élénk lesz az északi, északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő - közölte a HungaroMet.

Kedden mindenhol kisüt több órára a nap, az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből helyenként kialakulhatnak futó záporok. A Dunától keletre és északnyugaton élénk lesz az északi, északkeleti szél. Hajnalban helyenként fagypont körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 14 és 20 fok közé melegszik a levegő.

Szerdán napos, fátyol- és gomolyfelhőkkel tarkított időben lesz részünk, említésre méltó csapadék nem várható. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. Gyenge fagy elsősorban az északi fagyzugokban és a Nyírségben fordulhat elő. A maximumok 16 és 22 fok között alakulnak.

Csütörtökön egy hidegfront érkezik feltámadó északi, északnyugati széllel.

Többfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 15-24 fokra van kilátás. Északon lesz hidegebb, délen, délnyugaton melegebb.

Péntekre szeles, változóan felhős idő körvonalazódik helyenként előforduló záporokkal. Délután 13-19 fok valószínű - olvasható az Időkép előrejelzésében.