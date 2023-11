Az IDEA Intézet 2018 óta nem mérte ilyen alacsonyra a Fidesz-KDNP támogatottságát a közleménye szerint. A biztos szavazóknak ugyanakkor továbbra is a 45 százaléka szavazna a kormánypártokra. Az ellenzéki pártoknak egyike sem tudta azonban érdemben növelni a támogatottságát, mi több, ha most lennének választások, a teljes népesség pártpreferenciái alapján mindössze 3 párt kerülne be a Parlamentbe.

A Demokratikus Koalícióra a teljes népesség 12, a biztos szavazó pártot választók 20 százaléka szavazna.

Az öt százalékos parlamenti belépési küszöböt mindössze két másik párt, a Mi Hazánk (6 százalék) és a Momentum Mozgalom (5 százalék) érné még el. A biztos szavazó pártot választók körében ugyanakkor a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is mandátumot szerezne.

Kép: IDEA Intézet

Az IDEA Intézet 2023. október 31. és november 16. között készített reprezentatív közvélemény-kutatásában először mérte a Jakab Péter vezette a Nép Pártján Mozgalom támogatottságát, ami a teljes népességben és a biztos szavazó pártot választók körében is megelőzi volt pártját, a Jobbik - Konzervatívokat.

Az intézet megjegyzi, hogy egyetlen ellenzéki párt sem tudta az elmúlt hónapokban a hibahatárt meghaladó módon növelni a saját szavazótáborát, így nem csökkent az olló a Fidesz és az ellenzék közötti támogatottság tekintetében, és nem is koncentrálódott különösen.