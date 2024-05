Tovább erősödött Magyar Péter pártja áprilisban, a teljes népességen belül 14, a pártválasztók körében 18 százalékon áll a Tisza Párt – derült ki a Republikon Intézet április 22. és 26. között készült reprezentatív felméréséből.

A kegyelmi ügy botrányai és Magyar Péter berobbanása után évek óta nem látott mélypontra került a Fidesz–KDNP támogatottsága március végén. Pár héttel később hibahatáron belüli növekedést értek el: a teljes népesség körében 2 százalékponttal (27 százalék), a pártválasztóknál pedig 1 százalékponttal (35 százalék) nőtt a kormánypártok szavazótábora – írja a Telex.

A DK, az MSZP és a Párbeszéd közös EP-listát állít, valamint az önkormányzati választáson is együtt indulnak. Április végén a közös listával 22 százalékot értek el a teljes népesség körében. A Republikon elemzése szerint így három nagyobb politikai tömb alakult ki: a kormánypártok, a baloldali összefogás és a „harmadik utas” blokk a Tisza Párt főszereplésével.

Magyar Péter pártja alig pár hét alatt a teljes népességben 3, a pártválasztók körében pedig 2 százalékponttal növelte a támogatottságát. Jelenleg a pártválasztók 18 százaléka szavazna a Tisza Pártra. A Republikon felmérésében a DK–MSZP–Párbeszéd-összefogást még nem szorongatja az új párt, de a növekedési potenciálja nagyobb, mint a hárompárti szövetségnek. A Tisza Párt elsősorban a Momentumtól és a Kutyapárttól vitt el szavazókat.

Közelebb Magyar Péter pártja a Fideszhez

Frissítette a keddi Medián-felmérés adatsorát a HVG. A Fidesznél lejön egy százalékpont, Magyar Péter pártjánál pedig hozzáadódik. „Óriási pofont kaptak az ellenzéki pártok, leradírozták őket a térképről” – írtuk meg kedden a HVG számára készült Medián közvélemény-kutatás mondását.

A lap akkor egy karcsúbb verziót adott ki a felmérésből a lapzártájuk miatt, és már ebben is szépen kirajzolódott, hogy Magyar Péter pártja a legerősebb ellenzéki tömörülés.

Most azonban kiadták a teljes anyagot, ami az előző verzióhoz képest nem sok különbséget mutat a kormánypártok támogatottságát illetően: a biztos szavazók 46 százaléka helyett 45 százalék támogatja őket. Eltérés mutatkozik a Tisza Párt esetében is, azt írják, a teljes szavazókorú népesség 16 százaléka helyett a 17 százaléka szavazna. A választani tudók és a biztos szavazók körében is egy-egy százalékpont a javulás: 22-ről 23-ra, illetve 24-ről 25-re.