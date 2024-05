A megtakarítással rendelkező magyar lakosság 48 százaléka alkalmanként tesz félre, a rendszeresen megtakarítók pedig általában havonta és körülbelül 80 ezer forinttal tudják növelni megtakarításukat – derült ki az MBH Csoport reprezentatív kutatásából.

A befektetett tőke biztonsága továbbra is vezető szempont a válaszadók között, noha az utóbbi évek inflációs környezetében ezzel együtt felértékelődött a hozam fontossága is. A befektetések kezelésében a személyes és az online ügyintézés egyaránt népszerű, tanácsok esetében pedig elsősorban a banki szakértőkre hallgatnak a megtakarítók. A megtakarítással rendelkezők aktívan érdeklődnek a pénzügyek iránt, havonta akár többször is tájékozódnak, informálódnak a befektetési lehetőségekről.

„Az idei eredmények bizonyos paraméterekben elmozdulást mutatnak a korábbi felméréshez képest, jól látszik például, hogy a befektetéseiket egyre szorosabban követik nyomon a válaszadók, ami erősödő tudatosságot tükröz” – mondta Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese.

Így teszünk félre

Az egyes jövedelmi csoportok között, a rendszeres megtakarítások összegének tekintetében jelentős különbségek nem figyelhetők meg: legtöbben 100 ezer forintot, vagy annál kevesebb összeget tesznek félre rendszeresen.

A legnagyobb összegű átlagos megtakarítással a 35-44 éves korcsoportba tartozó válaszadók rendelkeznek, ezt követi a 25-34 éves korosztály. Ez azt mutatja, hogy az utóbbi korcsoport is egyre tudatosabban kezeli pénzügyeit, fontosnak tartják, hogy rendelkezzenek megtakarítással.

A megtakarítók 37 százaléka a fizetés megérkezését követően azonnal félreteszi az elkülöníteni szándékozott összeget, a havonta megtakarítóknak pedig kétharmada tesz így. A válaszadók 33 százaléka akkor fekteti be a megtakarított összeget, amikor a havi jövedelemből összegyűlik akkora összeg, amit már érdemesnek tart a befektetésre.

A megtakarítási formákat illetően az látszik, hogy a 800 ezer forint alatti havi jövedelemmel rendelkezők jelentős része, 42 százaléka még mindig lekötés nélkül, folyószámlán tartja a megtakarítását, ugyanakkor a készpénz (33 százalék) sem vesztett népszerűségéből, és az állampapír (24 százalék) is tartja dobogós helyét. Erősödik a lakosság érdeklődése a kriptovaluták és NFT-k iránt, a válaszadók 10 százaléka jelölte meg ezeket jelenlegi megtakarítási eszközeként.

Arra a kérdésre, hogy milyen befektetési formát választana, ha most kellene befektetnie egymillió forintot, a kitöltők jelentős része – csakúgy, mint a bank által 2022-ben elvégzett felmérés során – ismét az állampapírt jelölte meg. Ugyancsak népszerű az állampapír a 800 ezer forint felett keresők körében is: mind a meglévő, mind pedig a vágyott megtakarítások között ez az eszköz szerepel az első helyen.

A befektetések kezelésében a személyes és az online ügyintézés egyaránt népszerű. A lakosság elsősorban a banki szakértők tanácsaira támaszkodik, az elmúlt két évben felértékelődött a személyes kapcsolat szerepe.

Hova visszük a pénzt?

A szolgáltatók közül továbbra is a bankok bizonyultak a legmegbízhatóbbnak, de a befektetési bankoknak és az alapkezelőknek is bizalmat szavaztak a megkérdezettek. Arra a kérdésre, hogy hol rendelkeznek megtakarítással, a válaszadók szinte fele-fele arányban jelölték meg a kereskedelmi bankokat (54 százalék) és a Magyar Államkincstárt (56 százalék), 16 százalék pedig alapkezelőnél tartja a pénzét. A válaszok alapján az MBH intézményei is dobogós helyen állnak.

„Az elmúlt évek inflációs környezete jelentős változást hozott a befektetői hozzáállásban: noha magasan a legfontosabbnak jelölték meg a befektetett tőke biztonságát a válaszadók, felértékelődött a magas hozam fontossága is. Itt a befektetési szolgáltatóknak az a feladatuk, hogy „megtalálják” az ügyfelek kockázattűrési határát, hogy a lehetőségekhez képest a leginkább megfelelő befektetést biztosíthassák számukra” – tette hozzá Dézsi Tamás, a befektetési banki üzletágért felelős vezérigazgató-helyettes.

Megtakarítási célok és elvárások

A megtakarítások esetében a legfontosabb cél a biztonsági tartalék képzése, valamint a váratlan kiadások fedezése és a családtagokról való gondoskodás. Ehhez a legtöbben olyan terméket keresnek, ami bizonyos feltételek mellett rugalmasan felszabadítható, ugyanakkor értékálló. Egy befektetési termékkel kapcsolatban a likviditás mellett a reálhozam elérése is kiemelt szempont, illetve a személyre szabható megoldást (rugalmasan állíthatják be, hogy mikor, mekkora összeget tesznek félre) is nagyra értékelik a megtakarítással rendelkezők.

„A hozamkörnyezet változása miatt egyre inkább felértékelődik a tanácsadás szerepe, ami az MBH Befektetési Bank egyik erőssége, legyen az befektetési jegy, részvény vagy egyedi értékpapír” – emelte ki Dézsi Tamás.