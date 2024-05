Idén is megjelent a top 20 legértékesebb magyar influenszerről szóló lista a Forbes májusi magazinjának mellékletében. Tavalyhoz képest nincs az élen változás, továbbra is a TheVR, azaz a debreceni Fábián István és Komzsik János vezetik a listát.

A TheVR eleinte főként VR-szemüveggel készült játékokról készített játékmenet videókat, később azonban tech bemutatókat és podcastet is elkezdtek gyártani, ahol olyan közéleti személyiségek is megfordultak, mint Baukó Attila, azaz Azahriah.

A harmadikról a második helyre került a főként TikTokon aktív és igen megosztó Whisper Ton, míg a dobogó legalsó fokára Nessaj állhatott fel a tavalyi ötödik helyről. Ő szintén játékmenet videói és közvetítései miatt vált népszerűvé, a Forbes szerint azóta márkát épített és webshopot indított – szemlézte a magazint a Telex.

A legértékesebb véleményvezér között van a tavaly második helyen szereplő Pamkutya videópáros is, akik nemrég az amerikai nagykövetségen is megjelentek. Dancsó Péter azonban, aki emiatt beszólt nekik, nincs az élmezőnyben. Szintén lecsúszott az élmezőnyről tavalyhoz képest Viszkok Fruzsina is.