Így látja az égből hulló ezreseket a Mobilfox-tulajdonos

Már a tengerentúlra is elér a keze Diller Kevinnek, a Mobilfox huszonéves atyjának, aki nemcsak világszerte értékesíti az egyedi gyártású mobiltokokat, de már az előállításuk nagy részét is Magyarországra hozta Kínából. A Business Talks '24 üzleti konferencián a fiatal vállalkozó az Economxnak nyilatkozott többek között a kitűzött éves célokról, a hirdetésekről, valamint a vállalathoz köthető hétvégi budapesti pénzesőre is reagált, ami nagy port kavart a médiában.