Ferenc pápa halála után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt közölte, hogy a kormány a pápa temetésének szombati napját nemzeti gyásznappá nyilvánítja.

„Ez megfelel a hagyományoknak és kifejezi a nemzet háláját a Szentatya iránt és a nemzet gyászát” – közölte.

A 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a nemzeti gyászról úgy rendelkezik, hogy az a

a társadalom egészét, illetve annak jelentős részét érintő – a nemzet érdekében végzett munkássága, közéleti tevékenysége okán kiemelkedő személy halála miatt vagy a társadalmat mélyen megrázó katasztrófában elhunytak iránt érzett – megrendülés és az ezt kifejező kegyeleti megemlékezés.

A nemzeti gyász lehet eseti vagy visszatérő jellegű, ez utóbbira példa október 6-a és november 4-e.

A jogszabály szerint nemzeti gyásznapon:

Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az Országház előtt fel kell vonni, majd félárbocra kell ereszteni;

a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott középületekre zászlóhasználat esetén gyászlobogót kell kifüggeszteni, lobogóhasználat esetén Magyarország lobogóját és az európai lobogót félárbocra kell ereszteni;

az iskolákban tanóra, vagy külön diákrendezvény keretében méltó módon megemlékezést kell tartani;

a nyilvános szórakozóhelyeken a zene- és műsorszolgáltatás – a nemzeti gyászt kihirdető rendeletben foglaltak szerint – korlátozható.