A világ vezető étteremkalauza idén áprilisban jelentette be, hogy a vendéglátóhelyek mellett elkezdi a hotelek titkos minősítését is. Mostanra pedig már 5 ezer szálláshelyt ajánl az utazók figyelmébe, amelyből 25 magyarországi – írja a We Love Balaton.

2024-től a legkiválóbb hotelek (azok a szállodák, amelyek előtte már elnyerték a Michelin Guide ajánlását) akár az éttermi csillaghoz hasonlóan Michelin-kulcsokat is kaphatnak.

Ezt a minősítést nyerte el az említett 25 hazai szálloda. Közülük négy, az Andrássy Kúria, a Platán Udvarház, az Avalon Resort & Spa és a Tokaj Minaro idén júniusban jutott fel a Michelin Guide által ajánlott hotelek közé – derült ki a Magyar Turisztikai Ügynökség sajtóközleményből.

A Michelin Guide ajánlását eddig két balatoni hotel, a LUA Resort mellett a szintén balatonfüredi Hotel Vinifera Wine & Spa kapta meg.

Az új magyarországi minősítéseknek is köszönhetően a nemzetközi kiadványban Magyarország már tíz olyan MICHELIN által ajánlott hotel is képvisel, amelyben Michelin-ajánlást, vagy Michelin-csillagot elnyert étterem várja vendégeit.

Ezek a következők:

Anantara New York Palace Budapest – White Salon (ajánlás)

Andrássy Kúria & Spa – Bobajka (ajánlás)

Avalon Resort & Spa – Avalon (ajánlás)

BOTANIQ Turai Kastély – Clarisse (ajánlás)

Hotel Rum Budapest – Salt (MICHELIN csillag)

LUA Resort – NOON Restaurant & Lounge (ajánlás)

Matild Palace – Spago by Wolfgang Puck (ajánlás)

Platán Udvarház – Platán Gourmet (Két MICHELIN csillag)

Prestige Hotel Budapest – Platán Gourmet (Két MICHELIN csillag)

Verno House – Flava Kitchen & More (ajánlás)