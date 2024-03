Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az elmúlt évek igen nagy árfolyammozgást hozták a Budapesti Értéktőzsdén, ami teljesen érthető egy világjárvány, egy nagy háború és egy inflációs válság idején. A fő index, a BUX tulajdonképpen egész jó bírta ezt a turbulens időszakot: sokkal kevésbé esett vissza, mint korábbi válságidőszakokban, legyen az a 2008-as pénzügyi válság, vagy az 1998-as orosz válság.

Érett piac

Ez abból adódhat, hogy a piac már sokkal éretteb: egy-egy nehezebb időszakban a befektetők nem szórják ki gondolkodás nélkül részvényeiket, mintha nem lenne holnap. Ehelyett sokkal alaposabban megvizsgálják, hogyan hatnak az aktuális jelenségek, a makrogazdasági helyzet az egyes tőzsdei vállalatokra, hogyan értékeli át őket, és hol az a szint, ahol már vásárolni érdemes, hisz a válságok mindig átmenetiek.

Kép: Economx

Márpedig a BÉT fő részvényei, úgynevezett blue chipjei stabil, nagy cégek, erősen válságállók, és a 2008-as válság óta soha nem is voltak olyan túlárazottak, amit törvényszerűen nagy esés követ, ha nem a cég eredménye nő nagyot, hanem a piac teszi helyre az értékelést az árfolyam csökkenése által. A BUX értékének túlnyomó részét pedig ezek a részvények adják, nevezetesen az OTP, a Mol, a Richter és a Telekom.

OTP

Az elmúlt évek eseményei természetesen eltérő mértékben érintették a nagy részvényeket: a korábbiakhoz képest leginkább az OTP esett vissza: a járvány idején, majd az inflációs válságban egyaránt 8000 forintig. Első alkalommal 15 ezer forintos csúcsról indult a visszaesés, de 2021 végére már új, 19 ezer forintos csúcsra tudott emelkedni a papír, és ilyen jött 2022-ben az újabb zuhanás.

Kép: Economx

Ez a második esetben több mint 50 százalékot, amit az indokolt egyrészt, hogy a befektetők féltek a bank ukrán és orosz leánybankjaitól, másrészt a bevezetett különadóktól. A papír azonban még 2022 végén emelkedni kezdett, de a gyors árfolyamerősödés nagyjából egy éve kezdődött, és az elmúlt időszakban 17 ezer forint környékén lelassult, majd megállt: úgy tűnik, most itt tartja a piac egyensúlyinak az árat. A közelgő negyedéves jelentés és a bank idei éves várakozásai hozhatnak újabb érdemi mozgást az árfolyamban.

Telekom

A legérdekesebb a négy papír közül azonban leginkább a Telekom volt, amelyet a válságok különösebben nem zavartak meg, egyedül azért esett le 2022-ben 400-ról 300 forint alá, mert a megnövekedő kockázatmentes kamatszint mellett a Telekom részvényesi visszajuttatásai kevesebbet értek, a befektetők nagyobb hozamot vártak, így olcsóbban vették csak meg a papírt.

Ami azonban meglepő, az tavaly következett: meredek emelkedésbe váltott az árfolyam, amelyről még az sem látszik, hogy véget ért-e, de ennek során az árfolyam a 3-szorosára nőtt és egyben 24 éves csúcsot ért el.

Kép: Economx

Ennek oka, hogy a társaság megkezdte azt a részvényesi visszajuttatási politikát, amelyet régóta elvárták tőle. Mivel nem nagy növekedésű cégről van szó, a nyereség 70 százalékát most már visszakapják a részvényesek részben osztalék, részben sajátrészvény vásárlás formájában, és így olyan nagy lett a hozam, ami indokolta az áremelkedést. Ehhez hozzájárult a kockázatmentes hozamok, azaz állampapírkamatok visszaesése is.

Mol

A Mol 2020-ban esett vissza viszonylag nagy mértékben, 1200 forintig, amikor a járvány első időszakában az olajár teljesen összeomlott. Mivel azonban a keresletcsökkenés átmeneti volt, az olajár is hamar magához tért, a részvény árfolyama is visszatért a korábban jellemző 2400 forint körüli szintre, majd tovább erősödött, egy pillanatra 3000 forintra is felnézett, majd visszatért 2900-ra.

Kép: Economx

A papír reális értéke elég jól árazható, ahogy ez olajipari cégeknél jellemző: ha nem történnek extrém események az olajpiacon, akkor ebben az esetben is nagy szerepe van az osztalékhozamnak, illetve az esetleges sajátrészvény vásárlásoknak. Ezek alapján, ha a tavalyinak megfelelő 300 forintos várható osztalékkal számolunk, a jelenlegi kamatkörnyezetben nagyjából reálisnak mondható az árfolyam.

Richter

A legkisebb kilengéseket a Richternél lehetett tapasztalni: a papír csak Ukrajna orosz megtámadásakor esett vissza leginkább oroszországi üzletága miatt 9000-ről 7000 forintra, de miután ennek ma már csekély a szerepe a cég nyereségtermelésében, nem is sokáig nyugtalankodtak miatta a befektetők. Az ár szépen visszatért a 9000 forintos szintre, majd az év első két hónapjában tovább emelkedett, el is érte új örökös csúcsát, de a 10 ezer forintos kerek számot nem érte el. Jelenleg a gyógyszergyárnak egy igazán erős húzóterméke van, a cariprazine hatóanyagú gyógyszercsoport. További jelentős áremelkedéshez vélhetően új termékekre lenne szükség.